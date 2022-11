Ribera cree que los ataques al patrimonio pueden generar rechazo climático

Las protestas climáticas con ataques contra el patrimonio artístico y cultural "no son, necesariamente, maneras más eficaces de conseguir mayor respaldo de la población", según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para quien este tipo de acciones puede generar rechazo a la acción climática.

Ribera se ha pronunciado así, en una entrevista con la Agencia EFE, al ser preguntada por las recientes acciones de activistas contra obras de arte, como la realizada contra el cuadro "Los girasoles" de Van Gogh, al que arrojaron sopa de tomate simpatizantes del movimiento Stop Oil.

"No me gusta, como no me gustó el acto en las puertas del Congreso" de los Diputados realizado por Rebelión Científica, en el que se arrojó un líquido rojo biodegradable para reclamar más acción política frente a la crisis climática.

Para la titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, "es obvio que son maneras muy eficaces de llamar la atención", pero "no necesariamente de conseguir más respaldo de esta, porque pone en el centro del ataque elementos y expresiones de convivencia que forman parte del patrimonio común".

"Creo que no van a generar otra cosa que rechazo, y me parece que la preocupación por el clima y la realidad que vivimos es tan tremenda, tan terrible, que necesitamos una generalización del respaldo y no un rechazo por considerar que quien lo está defendiendo hace cosas que no se entienden, no se comprenden y no se comparten", ha indicado.