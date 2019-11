Presentan más de 360.000 firmas para exigir soluciones urgentes al Mar Menor

Lograr una solución a la situación del Mar Menor, tanto a corto como a largo plazo, con la implicación de todas las administraciones independientemente de su signo político es el objetivo de la petición abierta en la plataforma change.org que ha recabado ya más de 360.000 apoyos.

La iniciativa está impulsada por Andrés Martínez, Raquel Ros y Cristina Marín, que se conocieron a través de la plataforma al registrar, cada uno por su cuenta, una petición de ayuda para la laguna salada.

Marín lo había hecho hace ya cuatro años, en 2015, antes de la primera crisis de eutrofización que tuvo lugar en el verano de 2016, cuando la laguna se convirtió en una sopa verde y fangosa por el exceso de nutrientes en sus aguas.

Es bióloga y buceadora, había visto venir el actual colapso y había recabado unos 125.000 apoyos en estos años.

El 12 de octubre pasado, coincidiendo con el episodio de mortandad masiva de peces por falta de oxígeno en el agua, Martínez y Ros registraron también sendas peticiones de socorro para el Mar Menor y desde chage.org les ofrecieron la posibilidad de sumar las tres iniciativas en una común para ganar fuerza.

En solo un mes, las firmas se han triplicado y este lunes se las han llevado al presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, antes de registrarlas en la Consejería de Empleo.

En declaraciones a los periodistas, Martínez ha subrayado la buena disposición a trabajar por la recuperación de la laguna que han mostrado el presidente y el consejero, pero también su preocupación por la falta de colaboración de la administración central.

Nosotros no somos especialistas, yo me dedico al sector turístico, pero es necesario que entre todos se pongan de acuerdo, que busquen soluciones, y que esto no sea algo pasajero, porque habrá que estar en alerta permanente, primero para mejorar el Mar Menor y luego, para mantener esa mejora, ha dicho.

En el mismo sentido, Ros ha exigido que se tomen medidas ya, porque ya vamos tarde. Nos da igual el color, tienen que dejar de pelearse y buscar un consenso para trabajar de la mano, ha subrayado.

Ella se ha criado en Lo Pagán, donde aprendió a nadar y ha visto caballitos y peces de todo tipo, y asegura que confía en la recuperación de la laguna salada.

Quiero que los niños sigan viendo lo que yo veía entonces, algo que no hay en ningún otro sitio, una enorme diversidad y riqueza de especies en la misma orilla, especies como las nacras que tienen el mismo nivel de protección que el lince ibérico. Tenemos que ser conscientes de la riqueza que tenemos y luchar todos a una por eso, ha destacado.

Por el momento, la petición sigue abierta y recibiendo apoyos (más de 360.500 esta mañana) y no descartan acudir al Congreso de los Diputados y abordar allí también el problema: Por el Mar Menor, lo que haga falta. EFE

