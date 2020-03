Paseos por el bosque o "birdwatching" de sofá, ocio ambiental desde casa

. Caminar por el bosque desde tu sofá, descubrir rutas por espacios naturales o seguir la evolución de los polluelos en sus nidos, son algunas de las propuestas digitales de asociaciones y organismos públicos para acercar la Naturaleza a los hogares durante las largas horas de espera de la alerta sanitaria.

Para que todos puedan pasar estos días sin desplazarse, varias entidades han impulsado iniciativas como conciertos, exposiciones, debates online, y a ellas se suman propuestas ambientales para acercar la Naturaleza a los hogares.

Se puede acceder con cualquier dispositivo con acceso a internet, al menos mientras dure el confinamiento tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus.

A través de un "paseo virtual bajo la recomendación #QuédateEnCasa", el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de Madrid abre sus puertas e invita a entrar por la Puerta de Murillo, atravesar sus históricos jardines para conocer su espacio verde y descender por el emparrado hasta el Paseo de los Olivos hasta llegar a la Terraza de los Bonsáis.

Desde casa también es posible recorrer hasta quince rutas diseñadas por la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, gracias a un proceso de digitalización para conocer este Parque Nacional "desde cualquier lugar del mundo y de forma virtual".

Bajo el mensaje #QuédateEnElNido, la organización conservacionista SEO/BirdLife ha puesto en marcha diferentes iniciativas y contenidos divulgativos para el seguimiento de aves, como el de tres cámaras en sendos nidos de buitre negro, lechuza y cernícalo.

Así, los internautas pueden seguir en tiempo real y las 24 horas del día, la evolución de estos animales, la construcción de nidos o la crías, si ya han nacido, gracias a las cámaras ubicadas en sus nidos.

SEO/BirdLife propone, además, retos a través de las redes sociales para lograr la interacción de los usuarios y la naturaleza.

Para quien quiera ir a la sierra de Montserrat, la tecnología permite hacer una visita interactiva con mapas a 360 grados para recorrer las diferentes rutas a golpe de clic, con espacios dedicados a la cultura, la espiritualidad, el deporte o los espacios naturales.

Entre ellos, el visitante virtual, guiado con una brújula, puede adentrarse en la Ruta de Collbató, en las Cuevas de Montserrat, para conocer la geología, fauna y flora de la montaña.

Asimismo, Loro Parque ha puesto en marcha la iniciativa #EnCasaConLoroParque, con contenido diario acerca de la actividad de sus instalaciones, donde los animales reciben cuidados y los seguidores observan desde su hogar, la conservación de la vida silvestre en este centro.

Y para conocer los bosques en estos días de encierro sanitario, la plataforma virtual "A way to go" propone caminar entre los árboles a través de diferentes opciones de interacción, en una herramienta tanto para niños como adultos.

No obstante, el confinamiento también fomenta la imaginación mediante talleres que se pueden hacer en casa, con un seguimiento en directo y bajo los mensajes de #PrimaveraEnCuarentena y #GerminandoEnCasa, para aprender dotes de jardinería.

La plataforma 'Germinando.es', ofrecerá el sábado 21 de marzo a las 11 horas en sus redes sociales, los secretos de la germinación al utilizar semillas, huesos de fruta, envases y tierra, procedente de otra maceta.

En esta larga espera que conlleva la cuarentena por el Covid-19, la divulgación también utilizas vías que lleguen a todos los hogares, como YouTube o plataformas digitales para documentales y vídeos sobre biodiversidad, crisis climática, desarrollo sostenible, agua o política ambiental.

En este sentido, National Geographic, Nature o la NASA conquistan a más adeptos en Twitter o YouTube con información científica y ambiental, para aproximar a los curiosos tanto información sobre sostenibilidad o contaminación, así como para dar a conocer curiosidades del mundo animal y del universo.

Otro de los formatos ambientales para quedarse en casa son los programas radiofónicos que se pueden escuchar en "podcast", entre los que se encuentran Diario de un Ecólogo, que entre otros temas trata el comportamiento de la fauna ante el confinamiento humano de estos días. EFE

