Partidos políticos afirman que Ley de Cambio Climático se "ha quedado corta"

La Ley de Cambio Climático, aprobada el pasado 20 de mayo en España, "se ha quedado corta" en sus objetivos, "poco ambiciosos" y "alejados" de los presentados por la Comisión Europea en su paquete de medidas 'Fit for 55', han afirmado hoy representantes de varios grupos parlamentarios.

Los diputados se han reunido este jueves de forma telemática, en torno a una mesa redonda organizada por la asociación medioambiental Ecodes, para analizar la propuesta de la Comisión, que incluye hasta trece medidas para reducir al menos en un 55 % las emisiones de CO2 en 2030 con respecto a los niveles de 1990, en lo que supone un paso intermedio hacia la búsqueda de la neutralidad climática en 2050.

La insatisfacción ante la recientemente aprobada normativa española ha quedado patente en la diputada de Más País-Verdes Equo, Inés Sabanés, quien ha defendido que "se ha quedado antigua" y ha demandado que durante su futura revisión se tenga en cuenta "objetivos al alza" que incluyan el incremento de la implantación de energías renovables "hasta el 50 % en 2030 y el 100 % en 2040", así como un adelanto a la fecha final de venta de vehículos basados en combustibles fósiles a 2030.

Los representantes de los partidos en el actual Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han defendido las medidas tomadas en materia de mitigación y adaptación en lo que va de legislatura si bien la diputada socialista Helena Caballero ha reconocido que "aún queda mucho por hacer" y el diputado de UP, Juantxo López de Uralde, ha alabado "el cambio de modelo" que plantea la Comisión y ha cargado contra Partido Popular y Vox, acusándoles de "actitudes negacionistas" y de suponer "el principal impedimento para atajar la emergencia climática".

La mesa redonda no ha contado con presencia de Vox, pero tanto el diputado del PP Diego Gago como la de Ciudadanos María Carmen Martínez, han calificado la propuesta europea de "buena oportunidad para avanzar en el desarrollo de nuevos sectores". Ambos, no obstante, han llamado la atención sobre la necesidad de "no dejar atrás a las industrias que requieren una modernización", como las del automóvil o las del transporte aéreo y marítimo.

El representante de Teruel Existe y diputado del Grupo Mixto, Tomás Guitarte, ha defendido que el nuevo modelo de transformación debe valorar la opinión de la ciudadanía y mantener "una perspectiva territorial" que permita el desarrollo por igual de todas las CCAA y "evite que algunas regiones españolas queden al servicio de otras".

Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Republicano Joan Capdevila ha lamentado la "fugacidad" de la Ley de Cambio Climático, que "ha quedado raquítica en solo dos meses", ante lo que ha propuesto que se reevalúen los objetivos de manera continua, "cada mes o cada año" en lugar de pasar un examen en el año 2030 como está planteado actualmente. EFE.

