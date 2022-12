Lentijo(CSN): La seguridad nuclear siempre debe anteponerse al credo político

Elena Sánchez Laso

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear(CSN) Juan Carlos Lentijo ha defendido que la seguridad nuclear se antepone siempre al "credo político" de sus miembros, en un intento por acallar voces que acusan al organismo regulador de "politización".

En una entrevista con EFE, Lentijo ha mostrado "sorpresa" ante dichas acusaciones y ha hecho hincapié en que el Pleno del Consejo toma "decisiones" de acuerdo a sus conocimientos técnicos y científicos, sobre expedientes elaborados por profesionales, que no miran para nada el devenir político.

En el Pleno del CSN del 16 noviembre, uno de los Consejeros (de los 5 que conforman el Pleno, y propuesto por el PP) emitió un voto particular donde dejaba patente su apoyo a la continuación de la construcción del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar De Cañas (Cuenca).

En este punto, Juan Carlos Lentijo (1959) -exdirector adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA)- ha afirmado rotundo que más allá del credo político de cada uno de los miembros del Pleno, no "existe interferencia política de ningún tipo, ni del Gobierno, ni de la oposición ni de cualquier otro partido".

Otro asunto es que se tengan posiciones particulares, pero eso no es sinónimo de división política, sino de "una posición particular muy respetable", ha observado.

P.- El séptimo plan general de residuos radiactivos (7ºPGRR) apuesta por la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en las centrales para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado definitivo a un Almacenamiento Geológico Profundo(AGP); dicho Plan apuesta por 7 almacenes en vez de uno, ¿qué opina?

R.- El Gobierno ha construido una propuesta actualizada del borrador del plan de gestión de residuos del séptimo plan; con esa propuesta, y de acuerdo con las leyes ambientales y nucleares, el Estado tiene que ser informado por el CSN, sin olvidar escuchar a las comunidades autónomas con competencias en el territorio, donde se va a desplegar el sistema. Estamos justamente en ese proceso. Con esta nueva versión del plan que será ya el proyecto definitivo, el Consejo informará de la viabilidad desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica. No hacemos estrategia de gestión de residuos, no nos corresponde, igual que tampoco hacemos política energética, por eso, si lo que plantea el Gobierno es más o menos costoso no forma parte de nuestras competencias.

P.- Sin embargo, 7 almacenes no es lo más eficiente ni lo más seguro, ni lo más barato.

R.- No hay un ránking en el mundo que aporte la solución más segura. Sí sabemos qué soluciones de este tipo, tanto centralizadas como dispersas o individuales, están implantadas en países con una gran experiencia y madurez en la utilización de la nuclear y en la gestión del combustible gastado. Asimismo, aparte de la seguridad hay que tener en cuenta el transporte: no es lo mismo tener el combustible a la espera de su almacenamiento definitivo, que tenerlo que mover de nuevo. Tampoco podemos olvidar el factor social, muy importante en seguridad nuclear. Por ejemplo, si para cualquier tipo de estas instalaciones, individualizadas o centralizadas, no hay un consenso social a nivel nacional será muy difícil de implantar. En este momento, la decisión estratégica que le corresponde al Gobierno ha sido tomada considerando todo este cóctel de elementos -técnicos, económicos y sociales-. Ahora lo que le corresponde al CSN es informar esa estrategia desde el punto de vista de su viabilidad y seguridad exclusivamente, y ahí es donde estamos en este momento.

P.-. La propuesta de un almacén des residuos en Villar de Cañas se rechazó en 2018, ¿no ha sido muy larga la espera ??

R.- Cuando en los últimos años, diferentes Gobiernos han tomado todo este tiempo para decidirse es porque han tenido que analizar cómo evolucionaba, sobretodo, la percepción y la aceptación social respecto de la idea planteada en el sexto plan de residuos. A nadie le gustan los retrasos, tampoco a nosotros, ni a los operadores nucleares, ni, por supuesto, al Gobierno; se trata de un proceso de maduración, pero más allá del tiempo en hacer un nuevo plan o revisar el plan de gestión, los residuos radiactivos y el combustible gastado han estado cuidados en instalaciones adecuadas desde el punto de vista de la seguridad y la protección radiológica, y eso es lo importante.

P.- ¿Qué sucedería en un hipotético cambio de Gobierno?

R.- Es muy difícil de prever, los Gobiernos definen la estrategia de gestión de residuos radiactivos. Como Consejo de Seguridad Nuclear nos atenemos a los planes que estén aprobados y en curso y prepararnos para seguir licenciando y supervisando el funcionamiento de los almacenes individualizados. Vamos a seguir preparados para que sea el Gobierno que sea, dar viabilidad desde la seguridad. Respetamos el reparto de funciones y responsabilidades, no podemos caer en la contradicción de ser promotores de una solución y luego tener que autorizarla, es ilógico.