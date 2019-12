Las redes se vuelcan con la llegada de Greta Thunberg a Lisboa

Las redes sociales se han volcado este martes con la llegada de Greta Thunberg a Lisboa, última escala del largo viaje que terminará en Madrid, donde participará en la Cumbre del Clima, especialmente con las escasas declaraciones que ha realizado a su llegada a la capital portuguesa.

"Están subestimando la fuerza de los jóvenes enfadados" ha sido la frase mas retuiteada tanto por medios de comunicación como por ciudadanos anónimos, que se dividen entre los que apoyan la lucha de la joven y los que critican su exceso de protagonismo.

Las organizaciones ambientalistas le daban la bienvenida calurosamente. "Welcome @GretaThunberg to the Iberian Peninsula!", señalaba el secretario general del WWF España, Juan Carlos del Olmo, que destacaba que es una de las regiones más amenazadas por la crisis climática.

Los participantes en la cumbre, que hoy ha desarrollado su segunda jornada, esperan con expectación la llegada a la capital española de Greta, que se quedará unos días en Lisboa para descansar antes de proseguir su viaje.

Aunque lo más llamativo en Twitter ha sido la cantidad de opiniones diversas sobre la joven.

Mientras hay quienes alaban su "dinamismo y determinación", otros consideran que debería estar estudiando y hay quienes critican la imposibilidad de su objetivo de no contaminar nunca en sus desplazamientos.

"¡Que se quede en Lisboa!", "El #CambioClimatico es un tema demasiado serio para que gire alrededor de la histriónica y manipulada Greta Thunberg", son algunas de las frases referidas a Greta en Twitter.

Y por supuesto, no han tardado en aparecer los memes alrededor de la figura de la activista, que aparece en una imagen portando un cartel que reza "¡¡Quiero un puchero!!", tras pasar 21 días en alta mar.

Los internautas se dan prisa ante acontecimientos como este para acompañar sus tuits con imágenes de broma y han parodiado la llegada de Greta en catamarán desde Estados Unidos, porque ella no viaja en avión para no contaminar.

Así, podía verse en las redes sociales un vídeo de un camión transportando un lujoso yate alertando de que la activista ya se acerca a Madrid.

También fotografías de ferrocarriles antiquísimos, en clara alusión a la posibilidad de que se desplace a Madrid en el tren que pasa por Extremadura, polémico por sus averías hace unos meses.

Y, como no podía ser de otra manera, uno de los mensajes más difundidos es el clásico: "...ya lo predijeron los Simpsons", con imágenes de algunos de los personajes de la popular serie animada comparándolos con Thunberg.