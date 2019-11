Lambertini (WWF):la transición ecológica no es posible sin agentes económicos

Daniela González

Conectar la transición ecológica con los agentes económicos "que contribuyen a la pérdida de Naturaleza" es necesario para "detener la conversión de los ecosistemas" ha señalado el director general mundial de WWF, Marco Lambertini, quien subraya que "no hay economía sin ecología".

Ámbitos como la agricultura, la silvicultura, las pesquerías, las infraestructuras o las actividades extractivas son "insostenibles si queremos un desarrollo con objetivos claros", ha destacado Lambertini, para quién el "mañana debe ser sustentable o nos vamos a encontrar en verdaderos problemas".

Este histórico dirigente ecologista considera que "trabajar con los centros económicos es necesario para desarrollar la transición" y, en está línea, califica el próximo 2020 como "un año muy importante para la sostenibilidad", una fecha en la que los países deben presentar "compromisos fuertes", y donde se verá "la parte difícil", como puede ser "pasar de los combustibles fósiles a la energía limpia".

Para poder afrontar estos retos de forma progresiva, Lambertini considera necesarios dos pasos para salir de la crisis climática, el primero "tener una visión global y objetivos internacionales para evitar que los ecosistemas colapsen".

"Cuanto menos actuemos, cuanto menos sentimos esa presión, el coste será mucho mayor", ha manifestado.

El segundo paso estratégico sería fomentar el papel de las fuerzas económicas empresariales, los gobiernos y el apoyo de la ciudadanía, por lo que "necesitamos líderes políticos que vayan a través de ello y guíen a las personas en esta dirección".

"Cada vez más gente habla de cambio climático, lo difícil es llevar a cabo esa transición", ha señalado el responsable de WWF, quien recuerda que "la preocupación, la ciencia y los mecanismos políticos están ahí, solo tenemos que empujarlos para que pasen".

En materia de toma de decisiones y compromisos acordes al Acuerdo de París, Lambertini pone como ejemplo dos países, uno pequeño como Costa Rica y otro enorme como China.

Costa Rica, país al que viajó para la Conferencia sobre Cambio Climático de preparación de la COP25, es un territorio que destaca por "su economía basada en conservar el capital natural apoyando la agricultura y las pesquerías al mismo tiempo".

Así mismo destaca las medidas costarriqueñas en contra de la deforestación, los sistemas para recompensar a granjeros sostenibles y la capacidad de producir el 90% de la energía renovable.

En otro plano esta China como gigante "dominante" pero que apuesta por invertir en energías renovables con equipos eólicos y solares.

"Si miramos diez años atrás esto no sucedía, China no apoyaba el Acuerdo de París" mientras que en la actualidad "apoya fuertemente el acuerdo y además acogerá el próximo año la COP de Biodiversidad".

Las consecuencias de la crisis climática provocan una pérdida de biodiversidad "que está silenciada", motivo por el que se puede afirmar que "es una crisis medioambiental, no es una crisis climática", ha señalado.

En este sentido, WWF promueve la iniciativa de 2020: un nuevo acuerdo por la Naturaleza y las personas (2020: a new deal for nature and people, en inglés) para "parar la pérdida de diversidad biológica" con el objetivo de apostar por soluciones basadas en la Naturaleza.

Lambertini señala que el 90 % de la biomasa del planeta se corresponde con las personas y el 10 % con los animales, "hemos cambiado totalmente la balanza", ha destacado.

"Necesitamos hacer un cambio cultural en nuestra cabeza", porque "la pérdida de naturaleza está relacionada con nuestras vidas y nos afecta directamente".

El director de WWF reconoce que "tenemos que hacer algunos sacrificios en la actualidad, pero es la única manera de mantener nuestro futuro", y manda un mensaje a la sociedad: "Olvida a los tigres y a los pandas, hazlo por tus hijos".