Jóvenes y madres unen sus voces para protestar por la contaminación en Madrid

CAMBIO CLIMÁTICO

El movimiento juvenil por la defensa del planeta, "Fridays For Future" (FFF, Viernes por el planeta), ha vuelto a concentrarse hoy en Madrid para protestar por la contaminación atmosférica y, esta vez, no ha acudido solo: las 'Madres por el clima' han unido sus voces a su reivindicación.,Decenas de personas, entre las que se encontraban jóvenes y madres junto a sus hijos, han entonado cánticos como "No nos mires, únete", "Es una urgencia, lo dice la ciencia", "No son número