Héctor Salvador, en el Foro Marino de Ibiza: “En el mar encuentras auténticos vertederos”

El ingeniero aeronáutico y piloto de submarinos Héctor Salvador, primer español en descender a la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo del planeta, ha advertido en una entrevista con EFE en el marco del V Foro Marino de Ibiza, que en el mar hay auténticos vertederos que afectan a la vida marina.

El experto, encargado de clausurar este domingo el foro celebrado durante un mes en isla pitiusa, ha añadido que el problema de la basura es incluso peor que en tierra porque como el mar es inaccesible, a diferencia de lo que ocurre en superficie, nadie va a limpiar.

Hay países que no mencionaré donde los coches, en vez de desguazarlos, los tiran al mar, y cuando estás haciendo la inmersión te encuentras montañas de coches viejos o de basura, relata el ingeniero, que alerta del nivel de deterioro: "Aún no somos plenamente conscientes.

En esta línea, ha recordado que este problema no es solo de las comunidades costeras, porque, de hecho, un 80 % de los plásticos que llegan al mar vienen del interior" de los territorios: Son arrastrados por las lluvias que bajan al río y el río los lleva al mar. Entonces, en el fondo, todos somos parte de este problema, ha insistido.

Al respecto, ha remarcado la importancia de tomar consciencia de lo que se tira al agua o de lo que se tira al suelo y el viento se lo lleva porque "todo acaba en el mar y nadie va a limpiarlo; entonces es un problema que solo está aumentando, ha remarcado.

En la conferencia de este domingo, en el auditorio de Caló de sOli, en el municipio de Sant Josep, Salvador ha querido poner de relieve cómo el desarrollo de la tecnología permite un mejor acercamiento al mar, "acceder a él y estudiarlo en su hábitat natural, en su problemática en profundidad.

Por primera vez en la historia la tecnología nos permite acceder a cualquier punto de cualquier océano del planeta. Y tenemos que utilizar esta tecnología de forma responsable, ahora que podemos acceder a él tenemos que estudiarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que poder relacionarnos con él de forma sostenible, ha destacado.

En este punto, espera que la tecnología no se utilice para el aprovechamiento económico" de forma que se pueda "parar barbaridades como la minería del océano profundo, ha dicho en referencia a los nódulos de manganeso que se han descubierto hace poco y que tienen un gran valor económico.

Se está hablando de utilizar grandes dragas desde superficie que puedan extraer materiales que tienen un beneficio económico para nuestra sociedad, pero estamos destruyendo ecosistemas que todavía no hemos tenido oportunidad de estudiar, de comprender qué frágil o qué importante son estos campos de manganeso para la vida. Y como el océano es un continuo, es un equilibrio, no somos conscientes de las consecuencias de perturbarlo, ha añadido.

Salvador ha recordado que la humanidad no puede existir sin los océanos y no ha ocultado su frustración: "Me da muchísima rabia que lo estemos dañando por un beneficio económico, sin entenderlo.

El experto, que realiza inmersiones por todo el mundo con los batiscafos que fabrica, diseña y opera su empresa localizada en Barcelona, Triton Submarines EMEA, ha protagonizado el cierre de la nueva edición del Foro Marino que durante un mes ha ofrecido en Ibiza ponencias, debates y actividades centradas en la salud del mar, con la participación de 50 expertos internacionales, nacionales y locales. EFE

