Grupos en el Senado celebran prórroga en la tramitación de la ley de residuos

Los grupos parlamentarios en el Senado han acogido positivamente la ampliación del plazo de tramitación de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se iba a debatir y votar este miércoles en la cámara alta, pero finalmente se abordará en dos semanas.

Así lo han trasladado a Efe desde diferentes grupos parlamentarios representados en el Senado, que han recalcado la "oportunidad" que presenta esta prórroga en la tramitación para "mejorar la ley" y continuar negociando las enmiendas que no se aprobaron en la Comisión de Transición Ecológica la semana pasada, pero que aún están a tiempo de incorporarse al texto.

Según ha defendido en rueda de prensa la portavoz del PSOE en la cámara alta, Eva Granados, la decisión de posponer el debate y votación de la ley de residuos al siguiente pleno busca "seguir buscando acuerdos" con otros grupos parlamentarios que continúan sin estar convencidos con algunas cuestiones del proyecto legislativo.

Para el senador popular Vicente Martínez Mus, la ampliación podría ser positiva si se avanza en puntos como, por ejemplo, la "racionalización de los impuestos", favoreciendo que las tasas que contempla la ley -como la que gravará los envases de plástico de un solo uso con 0,45 euros por kilo o la de vertido e incineración- "no impidan ni desmotiven la innovación" y convirtiendo los tributos en finalistas, es decir, "que lo que se recaude sirva para los fines que prevé la ley".

Desde su grupo parlamentario continuarán negociando, además, para que la responsabilidad ampliada a los productores "no exceda de criterios razonables y, sobre todo, de los costes del sistema: que no se exijan esfuerzos que van a ser difíciles de asumir porque harán que el sistema no funcione", ha agregado Martínez Mus.

También el grupo vasco en el Senado ha celebrado la prórroga de dos semanas si con ella "se puede lograr un mayor nivel de acuerdo entre todos los grupos políticos" en una ley que, "además de importante, es muy densa, como demuestra el gran número de enmiendas que se han presentado.

Los grupos parlamentarios presentaron un total de 579 enmiendas al proyecto de ley y, de éstas, algunos senadores calculan que cerca de 30 podrían haberse abordado e incluido de alguna forma en el texto a través de las 15 transaccionales aprobadas la semana pasada, mientras que el resto se mantienen vivas y, por tanto, aún pueden negociarse e incorporarse a la ley.

Desde Izquierda Confederal, el senador Vicenç Vidal (Més per Mallorca) también considera positivo que se haya pospuesto el debate y la votación de la ley de residuos, que, a su juicio, había quedado "descafeinada" tras la aprobación de algunas transaccionales como, por ejemplo, la que "daba un paso atrás" en la restricción a tóxicos en la fabricación de envases.

Sin embargo, otras enmiendas aprobadas -apoyadas también por su grupo- van, según Vidal, en "la buena dirección", como la que propone que el 50 % de las contrataciones públicas para la gestión de residuos textiles se reserve a las empresas de la economía social.

"Estos quince días nos van a dar una oportunidad", ha valorado Vidal, para llegar a acuerdos en asuntos "clave" como, por ejemplo, incrementar la ambición en los objetivos de recogida de materia orgánica hasta un 75 % con un 10 % de impropios (residuos que no deberían encontrarse en esa fracción) o el desarrollo de un canon de vertido e incineración que no "moleste" al que ya tienen comunidades autónomas como Cataluña o las Islas Baleares.

Desde ERC han recalcado la "oportunidad" que representa la ampliación del plazo para proteger ese canon y "mejorar" así una ley que considera necesaria, pero "insuficiente" e "injusta" con las administraciones que "habían hecho el trabajo para cumplir con los objetivos de recogida de residuos según los marcos europeos".