El Gobierno descarta reconocer más "derechos de riego" en Doñana porque "no hay más agua"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha descartado este martes que se puedan reconocer "derechos de riego" en Doñana "sabiendo que hay una limitación física: no hay más agua".

"No es posible poner más terrenos en regadío porque no hay agua, no tendría sentido ni sería viable", ha dicho la ministra en una entrevista en Canal Sur TV, donde ha hablado de los "avances" conseguidos en la primera reunión mantenida con la Junta de Andalucía este lunes.

Ribera ha insistido en que no se trata de una negociación sobre los regadíos de Doñana, sino sobre "cómo impulsar un plan de desarrollo territorial y social del que se beneficien los habitantes y los vecinos de los municipios en el área de influencia" del parque.

Según la ministra, en este primer encuentro -al que seguirá este miércoles otro con la participación de los agricultores- se identificaron "las orientaciones generales de trabajo", en el que el Gobierno está dispuesto a poner "una cantidad de dinero muy importante para asegurar que no falte recurso económico".

Tras destacar que el marco de actuación del Ejecutivo es "el marco jurídico y las obligaciones internacionales", ha apostado por "buscar alternativas que sean viables en el tiempo, y eso no pasa por reconocer lo que no hay, que es agua".

La ministra ha apostado por "tener en cuenta las consideraciones de todos los habitantes, no solamente de los propietarios del suelo" y ha apostado por un plan "viable a medio y largo plazo" que sea respaldado "por todos los vecinos".

"A mí no se me ocurre decir que la reforma del mercado eléctrico va a pasar por lo que me digan las compañías eléctricas. Aquí pasa algo parecido, las soluciones no es lo que diga un grupo de personas, con mucho interés, pero un grupo dentro de un conjunto mucho más numeroso y probablemente mucho más plural", ha enfatizado en referencia a los agricultores.

Les ha ofrecido "todo el acompañamiento que se requiera para poner en valor su suelo con actividades que sean compatibles con la protección de Doñana y la falta de agua", y ha reconocido que "esto es más trabajoso que firmar un cheque, pero es lo único que perdura en el tiempo".

La titular de Transición Ecológica ha descartado la compra de terrenos por parte del Ministerio, algo que daría lugar a "problemas de contabilidad y jurídicos".

"No vamos a comprar suelo que no esté vinculado a la recuperación del agua directamente del Parque Nacional de Doñana, para eso deberíamos tener derechos de agua antes que no existen, es algo inviable", ha zanjado.

Aunque ha dicho que desconoce si la Junta tiene la compra entre sus propuestas, no ha descartado que el Gobierno andaluz "en un determinado momento considere que, por otro tipo de razones y con cargo a otro tipo de partidas, esté en condiciones de comprar esos terrenos".