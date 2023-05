Fernández Vara: la presa de Valdecaballeros "no se va a tirar. Punto y final"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que la presa de Valdecaballeros (Badajoz) no será demolida a pesar de la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que así lo ordena, la cual ha calificado de "disparate".

"Es una falta de respeto a la comarca -Cíjara- y a Extremadura", ha agregado Fernández Vara en referencia a la citada resolución, ante la cual el Gobierno extremeño ya ha presentado un recurso con un informe de valoración ambiental negativo.

Esta presa fue construida para la refrigeración de la central nuclear de Valdecaballeros, pero nunca cumplió su función, pues dicha instalación energética no llegó a estar operativa nunca.

No obstante, las concesiones de aprovechamiento hidráulico de las empresas, antiguas propietarias de la central, seguían vigentes. Ahora, una resolución de la Dirección General del Ministerio elimina las concesiones, pero también ordena el derribo de la presa.

Tras reunirse con el alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez, para abordar dicha cuestión, Fernández Vara ha anunciado una defensa "contundente" que evite dicha demolición. "No se me pasa por la cabeza y no se va a tirar. Punto y final", ha insistido.

A su juicio, y a tenor del contenido del informe medioambiental negativo elevado por la Administración extremeña, "tres son las razones" para impedir la demolición: "hay un vicio de procedimiento, pues al propietario de los terrenos -la Junta- no se nos ha consultado; las consecuencia ambientales, que son de 1º de Medioambiente, y porque necesitamos el agua".

La Administración extremeña defiende la invalidez de la resolución al entender que vulnera la normativa medioambiental, una cuestión sostenida en el informe de afección a la Red Natura 2000 y sobre la biodiversidad realizado por la Dirección General de Sostenibilidad, registrado junto al recurso.

La presa de Valdecaballeros se sitúa en un terreno en el que se encuentran la Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) Puerto Peña Los Golondrinos, la Zona de Especial Conservación (ZEC) Puerto Peña Los Golondrinos, el Corredor Ecológico y de Biodiversidad del Río Guadalupejo y Reserva de la Biosfera de la Siberia Extremeña.

"Que no vengan a quitarnos lo que nos hace falta", ha remarcado Fernández Vara.

Por su parte, el alcalde de Valdecaballeros, municipio junto al de Castilblanco que se abastece del agua de la citada presa, ha expuesto que los municipios afectados "no contemplan dicha demolición; sería quitarnos el agua".

Ha explicado que la presa es un dormidero de unas 400 grullas en invierno y acoge a la cigüeña negra y a una colonia de garzas reales. Además, la demolición supondría el tránsito de "miles de camiones cargados de escombros".

A pesar de esta posición contraria al derribo, el PP extremeño ha recriminado a Fernández Vara que no se haya "plantado" y "alzado la voz" para evitar dicha demolición.

Su presidenta regional y candidata la Junta, María Guardiola, que este miércoles visitará la zona de la presa, ha lamentado el "absoluto desconcierto" que supone que, en una situación de sequía, "lo que se plantee el Gobierno central sea derruir presas".

Desde Ciudadanos (Cs), su presidente regional y candidato a la Presidencia de la Junta, Fernando Baselga, ha anunciado que su partido desarrollará el próximo 21 de mayo una manifestación en el entorno del pantano para rechazar la demolición.

Según Baselga, el derribo de la prensa es una "cuestión política" ante la que "queremos -ha dicho- una solución política que pasa por que la ministra se comprometa a firmar un documento antes del próximo 28 de mayo".