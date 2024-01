Espadas lamenta "mucho marketing y gestión deficiente" en políticas Moreno ante la sequía

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha criticado este jueves la política del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para hacer frente a la sequía: "Demasiado márketing, cinco años perdidos y una gestión muy deficiente en las cuencas hidrográficas de su competencia".

En la red social X, Espadas ha reaccionado así ante el anuncio de que la Junta aprobara el 29 de enero el cuarto decreto de sequía con 200 millones de euros ante la situación de emergencia y al llamamiento que a hecho Moreno a los andaluces para racionalizar al máximo el uso del agua.

Le ha reprochado al presidente de la Junta que "no vale de nada aprobar presupuestos si luego no los ejecuta. Hoy anuncia 200 millones de euros contra la sequía, pero su partido votó NO la semana pasada en el Congreso a un decreto de obras de emergencia de infraestructuras de agua del Estado en Andalucía".

"Demasiado marketing, cinco años perdidos y una gestión muy deficiente en las cuencas hidrográficas de su competencia como la mediterránea andaluza", ha añadido Espadas, que ha recordado que el PSOE le ofreció su ayuda hace más de un año, "pero prefirió la confrontación".