Diputados rechazan la moción de Vox sobre agua y recalcan el cambio climático

Los grupos parlamentarios rechazan en el Congreso de los Diputados una moción de Vox sobre el acceso al agua -en cuya defensa este partido ha criticado la política hidráulica del Gobierno por el porcentaje preocupante de la reserva hídrica- y han recordado el impacto del cambio climático sobre los recursos de agua.

En una sesión plenaria en la Cámara Baja, el diputado de Vox Isidro Manuel Martínez Oblanca ha asegurado que "en estos tres años se ha retrocedido flagrantemente en la gestión del agua en España" dando lugar a una situación "preocupante" con una reserva hídrica al 50 %, que "augura un año 2023 de severas y graves dificultades éticas".

El resto de diputados de diversos grupos parlamentarios ha rechazado el planteamiento de Vox y ha exigido a esta formación que acabe con su "negacionismo climático" y empiece "a luchar contra las consecuencias" del calentamiento global, como ha aseverado en el hemiciclo el socialista Daniel Senderos.

"Para los progresistas, el agua es y tiene que seguir siendo un elemento de cohesión y vertebración, y no un arma de enfrentamiento y división como pretende la derecha y la extrema derecha en nuestro país", ha alegado Senderos, antes de pedir a Vox que "no juegue así con el agua porque con el agua no se juega".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos y portavoz de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, también ha acusado a Vox de "crear enfrentamiento entre regiones" con fines electoralistas, y ha recalcado que la reducción de los caudales "se debe al cambio climático".

"La temperatura en nuestro país está aumentando" y este calentamiento genera "un aumento de la evaporación y de la evapotranspiración", ha recordado López de Uralde, que también ha aseverado que el caudal ecológico que se creará para el Tajo según los nuevos planes hidrológicos -que Vox rechaza- es un mandato de la Unión Europea.

Desde el PNV, Idoia Sagastizabal ha afeado que en la moción planteada por Vox "después de 10 hojas de exposición de motivos no encontramos ninguna medida concreta", y ha exigido a este partido que "no tome el pelo a la gente con propuestas que están fuera de la realidad y de las necesidades de la gente".

Sagastizabal ha incidido también en la ambición electoralista que, según los diputados, está detrás de esta moción que ha catalogado como "pura demagogia y puro teatro", y ha apuntado que Vox considera el agua y, más concretamente, el regadío como un "arma política para conseguir el voto rural".

El diputado Joan Baldoví, de Compromís (Grupo Plural), sí ha criticado la "torpeza" del Gobierno en política de agua al romper "unilateralmente" el acuerdo que garantizaba el trasvase Tajo-Segura con la creación del caudal ecológico para el Tajo en los nuevos planes hidrológicos de cuenca.

Sin embargo, Baldoví ha advertido de que este descontento que, sostiene, ha generado la nueva política hidráulica en el sureste español "aviva guerras estériles que aprovecha la derecha".

"Ni Vox ni el PP son la solución de los agricultores; el principal problema de los agricultores se llama precios justos y ahí si la derecha y la extrema derecha tienen que elegir nunca dudan, siempre se alinean con los señoritos", ha sentenciado Baldoví.

Desde el grupo republicano, Francesc Xavier Eritja (ERC) también ha subrayado el problema del cambio climático que agudiza el estrés hídrico en el país, fenómeno cuyos efectos sobre los sistemas hidrológicos Vox elude "intencionadamente", ha afirmado.

Como el resto de diputados, Eritja ha calificado el discurso de Vox como "demagógico", "electoralista" y "de confrontación", y ha defendido los caudales ecológicos, ya que "permiten garantizar la buena calidad de las aguas".

"Deberíamos centrarnos más en la mala gestión o la sobreexplotación", ha dicho, y ha mencionado, entre otros, "los problemas de los regadíos ilegales que acaban provocando la desaparición de reservas naturales como Tablas de Daimiel o Doñana".