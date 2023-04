Delibes cree "muy negativa" una ley de regadíos que "alimenta el conflicto"

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, considera que la proposición de ley para mejorar la ordenación de regadíos en la Corona Forestal del espacio natural es "muy negativa" porque "no hace más que generar tensión, alimentar el conflicto".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir un pleno extraordinario del Consejo que servirá para recibir información sobre la proposición y debatirla, ha señalado que con esta iniciativa lo que se hace son "juegos políticos que se parecen al toreo de salón, cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos requiere tomarse las cosas en serio y agarrar el toro por los cuernos".

Y ello supone, en su opinión, "tomar decisiones, probablemente impopulares; gastar dinero y trabajar, es decir, todo lo contrario a hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir y que no van a ningún lado".

Por ello cree necesario "un pacto entre Gobierno central, Junta, Ayuntamientos, conservacionistas y regantes" en pro de Doñana como el que ya se alcanzó, ha recordado, en el 2014 respecto al agua con el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal, conocido como el Plan de la Fresa, y que la proposición de ley presentada pretende modificar.

Este documento, ha indicado, se aprobó con 34 votos favorables y sólo cinco en contra de organizaciones que posteriormente lo apoyaron "mucho más que los que habían votado a favor".

"Aquello fue un pacto que simplemente no se ha cumplido y si ahora esta ley se aprobara tampoco se cumpliría porque solucionar los problemas no es, como dice esta ley, el que los regantes dejen de regar y esperen durante cinco, diez, veinte o 50 años a que llegue el agua; esta no va a ocurrir, no lo van a hacer y si lo hicieran tendrían los mismos problemas que si dejan de regar sin la proposición de ley".

Por ello, considera que la iniciativa "no arregla las cosas y simplemente es un pensamiento mágico, como los niños que quieren arreglar o cambiar la realidad con buenos deseos pero no se cambia así, se cambia trabajando".

En cuanto a la reunión del Consejo ha incidido en que es informativa y que sus miembros no han de votar nada porque "no se nos ha pedido, no nos ha pedido el informe que debería ser normativo o reglamentario".