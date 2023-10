Concluye la cumbre de energía y clima de Madrid donde se ha pedido "más compromiso"

Los cerca de 40 gobiernos que han participado en la Cumbre Internacional sobre Energía y Clima celebrada en Madrid han coincidido en que "incluso sabiendo que todavía no estamos cerca del cumplimiento de los objetivos de París, la respuesta ha de ser más compromiso, más acción, más coordinación, y más gobernanza multilateral".

Así lo ha asegurado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, en una rueda de prensa que ha tenido lugar al cierre de la cumbre, impulsada este lunes en la capital española por el Gobierno central y por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La última reunión multilateral en materia de clima y energía que se producirá antes de la COP28 ha concluido con "altas expectativas" para la cumbre de la ONU de Dubai, según ha alegado el director de la AIE, Fatih Birol, quien se siente "muy optimista" tras constatar la "convergencia de gobiernos de diferentes continentes, economías y ámbitos sociales" y cree que la COP28 será "una cumbre exitosa".

Birol ha recordado los que a su juicio son los cinco mejores resultados que pueden salir de la COP28: que los países acuerden duplicar las mejoras en eficiencia energética, triplicar la capacidad de energía renovable, reducir el uso de combustibles fósiles, apoyar financieramente a los países en desarrollo o emergentes y que los compromisos climáticos que adopten estén alineados con el Acuerdo de París.

"Si bien hoy no estamos en la senda correcta para poder cumplir con el objetivo de París, sí estamos en condiciones de poder asegurar su cumplimiento en la medida en que redoblemos esfuerzos y enviemos las señales clave para poder acelerar este proceso", ha aducido Ribera.

La ministra ha recalcado que "es imprescindible que no haya nuevas explotaciones de combustibles fósiles, en particular de carbón, y menos si no cuentan con sistemas de captura que pretendan eliminar las emisiones", algo que según Ribera "se siente como parte del debate" y que han respaldado todos los países presentes en el encuentro.

"El hecho de que haya habido un ritmo no suficientemente rápido no es un elemento sobre el que exigir que se abandone el proceso", ha incidido Ribera: "al contrario, es una razón adicional por la que es importante acelerar ese proceso".

"Ocurra lo que ocurra, siempre es mucho mejor 1 ºC que 1,5 ºC o que 2 ºC, y mejor 2 ºC que 2,5 ºC", ha agregado la ministra.

A la cumbre han asistido representantes de la Comisión Europea, Estados Unidos, Uruguay, Suiza, Suecia, Eslovaquia, Sudáfrica, Portugal, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Kenia, Italia, Irlanda, Indonesia, Hungría, Grecia, Alemania, Francia, Dinamarca, República Checa, Costa Rica, Chile, Argentina, Canadá, Brasil, Bélgica, Austria y Comoras, además de la ONU, la AIE, y la presidencia de la COP28, Emiratos Árabes Unidos.