Cermerón (Suez): COP25 deja un escenario adecuado para actuar decididamente

Laia Mataix Gómez

La COP25 de Madrid ha permitido "dar un paso adelante, aunque insuficiente" y, pese a no haber alcanzado un gran acuerdo global, en el año que quedan "hasta la próxima COP26 de Glasgow, tenemos el escenario adecuado para seguir actuando decididamente y continuar el 'momentum' que se ha creado".

Lo asegura en entrevista con Efe el CEO de Suez España, Manuel Cermerón, quien explica que "tenemos la tecnología y el conocimiento para llevar a cabo medidas de mitigación y de adaptación, lo que necesitamos es un plan de recursos económicos acorde que permita su aplicación".

Como sociedad, "no deberíamos quedarnos quietos hasta Glasgow", ya que sería "perder un año más y no lo podemos permitir", anticipa Cermerón, quien considera que "no podemos refugiarnos bajo la excusa de que no hemos llegado a un acuerdo global y debemos continuar actuando localmente".

"Estamos en una ola que tiene fuerza y energía, vamos a seguir en ella apostando por aportar nuestro grano de arena para luchar contra la crisis climática", manifiesta Cermerón, para que el lema de esta COP25, "Tiempo de Actuar", no se quede en "Tiempo para la Reflexión", advierte.

Durante la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, Suez ha organizado más de 45 mesas y paneles para abordar la gestión del agua y del aire, que en definitiva, explica Cermerón, "son los indicadores de la salud medioambiental".

Por ello hace una valoración "muy positiva" ya que han podido mostrar "las realidades que en el Estado español se dan de manera diferente, como la situación de la sequía Galicia" y han podido "darle voz a administraciones que no siempre tienen espacio en estos foros de alto nivel", añade Cermerón.

En esta Cumbre del Clima, Cermerón destaca que se ha comprobado que existe "muchísima conciencia en todos los niveles de las administraciones" sobre la importancia de la negociación, pero sin embargo el resultado final ha sido "insuficiente por lo que se esperaba", aunque parece que se ha avanzado en tres bloques, asegura Cermerón.

El primero, "la reducción de emisiones de carbono, aunque quedan fuera los actores que computan casi la mitad de las emisiones -Estados Unidos, China e India-", a la vez que "nos hemos puesto de acuerdo en escuchar de manera más activa a la ciencia y entendido que las políticas climáticas deben en ir consonancia con sus postulados".

Además, añade, "hemos asimilado que los océanos y los suelos son vectores clave en la contribución para el buen funcionamiento y equilibrio del sistema climático", se complace el directivo.

A pesar de estos avances, lamenta Cermerón, "lo que se perseguía como ambición mayor", intentar conseguir un acuerdo sobre la regulación de los mercados de carbono, "ha quedado fuera y se ha emplazado a Glasgow para intentar concretarlo", por lo que, en este sentido, "todo el mundo se manifiesta insatisfecho al respecto".

Por tanto, "se ha avanzado y se han establecido compromisos, pero se quedan cortos para lo que necesitábamos", especialmente debido al "altísimo nivel de conciencia y de urgencia que las organizaciones y administraciones a todos los niveles han mostrado en la COP".

Otro factor clave en la Cumbre ha sido la importancia de la colaboración público-privada "para avanzar en la lucha contra la crisis climática", y a pesar del riesgo de "green washing" que planeaba sobre las empresas, el nivel de "conciencia y convencimiento social" hace que aquellos que sigan esta estrategia "se les vea rápidamente el color verde no genuino", asegura Cermerón.

El grupo francés Suez agrupa empresas dedicadas al ciclo integral del agua y al medio ambiente, y sus actividades de centran en el tratamiento de agua, gestión de recursos y mantenimiento, con una "voluntad genuina de impactar en positivo en el medio ambiente", concluye Cermerón.