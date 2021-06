Un centenar de personas pedalea a favor de que se mantenga Madrid Central

Más de cien personas en bicicleta, patines y vehículos eléctricos han participado este domingo por varias calles del centro de la capital en una manifestación para pedir el mantenimiento, mejora y extensión de Madrid Central, una medida que consideran necesaria para reducir la contaminación.

Bajo el lema 'Madrid quiere respirar', esta 'bicifestación' ha arrancado a las 11:00 horas en la Plaza de Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid, con dos paradas previstas: una en la Gran Vía, a la altura de la calle Salud, y otra en la calle Génova, donde se encuentra la sede del Partido Popular.

La protesta ha sido convocada por la plataforma Respira Madrid, formada por más de 90 organizaciones de diversos ámbitos, y por Pedalibre, y se enmarca en las acciones de defensa de Madrid Central.

El Tribunal Supremo (TS) desestimó un recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que a instancias del PP anulaba algunos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que daban cobertura a Madrid Central.

El recurso también fue impulsado por la Plataforma en Defensa de Madrid Central, tras otro recurso interpuesto por el PP contra la implantación de Madrid Central en 2018.

Después que el TS ratificara la anulación de Madrid Central -por defectos formales de la ordenanza en la que se sostenía- el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el anteproyecto de una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, que cambiará Madrid Central por una Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), que en principio serán el distrito Centro y el entorno de Plaza Elíptica.

A la manifestación han asistido representantes de partidos políticos de la izquierda, como la portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, que en declaraciones a los medios ha criticado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento en vez de llevar a Madrid hacia delante "nos lleva hacia atrás".

Según Maestre, el apoyo a Madrid Central era "mayoritario", y ha indicado que la salud importa a todos, así como la contaminación, y por eso "cada vez más gente" pide que sus gobiernos protejan su salud, no lo contrario, que es lo que hace el regidor, José Luis Martínez-Almeida, que lo único que ha hecho es "eliminar la única medida eficaz que existía en Madrid".

También ha asistido el portavoz del grupo municipal socialista, Pepu Hernández, que, en declaraciones a Efe, ha expresado el apoyo del PSOE al uso de la bicicleta, y ha apostado por "convertir Madrid en una cancha deportiva global", donde la gente "tenga ganas de pasear, y sea seguro para la salud pasear, correr, montar en bicicleta".

"Tenemos que apoyar a las organizaciones que están a favor del uso de la bicicleta" y también el modelo socialista que no tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que -a su juicio- no sabe qué tipo de Madrid quiere "con los temas de Madrid Central y otro tipo de cuestiones", que parece que "van parcheando, van anunciando mucho pero su gestión está siendo muy mala".

"Lo que no puede ser es que se elimine Madrid Central, es una gran equivocación y nos dirán desde Europa que estamos cometiendo un grave error y espero que ese error no llegue en cuestiones de multas, que a lo mejor no vienen al Ayuntamiento pero vienen a todos los españoles y creo que en ese sentido Madrid tiene que colaborar mucho más con España para mejorar la sostenibilidad", ha manifestado Hernández.

El portavoz de Pedalibre, Fernando García, ha señalado a Efe que la protesta se ha organizado para que no se rebajen las restricciones al coche, que el modelo de Madrid Central se implante por toda la ciudad, y que de una vez hagan la red de carriles bicis protegidos que está aprobada desde hace más de diez años.

Tras esta convocatoria habrá una segunda cita la semana próxima en la Gran Vía, donde numerosas asociaciones, entre ellas Pedalibre, organizarán actividades para que esta calle se convierta durante unas horas en un espacio de participación ciudadana, libre de humo, ruido y coches. EFE

