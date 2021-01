¿De verdad sirven para algo los filtros HEPA?

Con la llegada del frío muchos colegios e institutos han comprado filtros HEPA para purificar y filtrar el aire y evitar así tener que tener constantemente las ventanas abiertas de las aulas para su renovación. Pero realmente... ¿sirven para algo o es una compra innecesaria? ¿un desembolso que no sale rentable? Con defensores y detractores lo que es cierto es que se ha puesto de moda y muchos centros han realizado un importante gasto para hacerse con decenas de aparatos de este tipo.

Sin moverte de casa. Por Internet puedes adquirir uno portátil aunque los hay más sofisticados. Los más económicos, por unos 50 euros -que son los que muchas personas han comprado para sus hogares- pero para estancias más grandes suelen costar unos 150-200 euros. Los filtros HEPA toman el nombre de unas siglas: High Efficiency Particulate Air y se utilizan para purificar el aire de los espacios cerrados. Eliminan el polvo y las partículas que flotan en el aire -que están en suspensión- y para sus defensores es la mejor forma de evitar la transmisión del COVID por aerosoles o al menos minimizarla sin pasar el frío de este mes de enero.

Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica de la Universidad CEU San Pablo, ha defendido en COPE la utilidad de estos aparatos. 'Aunque no se inventaron para esto evidentemente tienen una capacidad de filtrar partículas que va a poder captar las del virus. Por el tamaño que tiene la partícula del virus, que son 500 micras, está dentro de los límites que puede captar este filtro'.

¿Cómo funcionan entonces? Pues refiltran el aire de una habitación pero este catedrático insiste. 'Es muy importante que sepamos que esto es una herramienta más, que no soluciona el problema y que no hay que dejar de hacer otras cosas'. Y es que lo que Pérez Castells sí subraya es que hay acompañar el uso de estos filtros con las medidas tradicionales. No se pueden abandonar. 'Hay que seguir procurando ventilar con ventana abierta siempre que sea posible, pero claro, si estamos con unas temperaturas exteriores bajo cero a lo mejor no se puede ventilar igual de bien y vienen muy bien estos filtros'.

Él también recomienda estos aparatos para otros espacios cerrados. 'Yo si tuviera un restaurante desde luego los pondría. No es una inversión muy grande y al final pues es una herramienta más que no significa relajarse en otros aspectos pero que seguro que ayuda'.