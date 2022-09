Entrevista al doctor Juan José Vidal, ginecólogo de la Unidad de la Mujer, sobre los síntomas de la menopausia

La menopausia. Esa palabra que muchas temen y que, a la vez, es una de las etapas más vitales en la vida de una mujer. Es un proceso biológico natural por el que se tiene que pasar y el momento que marca el fin de los ciclos menstruales. ¿Qué significa esto? Que la menstruación se acaba, es decir, termina la función ovárica y, por lo tanto, llega el final de la vida fértil. Esto suele darse entre en torno a los 50 años -dada la esperanza de vida de la mujer en nuestro país, del 90% pasan por este momento-. Además, esta etapa conlleva múltiples cambios, no solo a nivel hormonal, sino también a nivel psicológico. Sin embargo, no todas las mujeres conocen los síntomas y los efectos que tiene la menopausia. De hecho, se desconocen primordialmente porque los primeros indicios -es decir, cuando una empieza a notar que algo está ocurriendo en su cuerpo, antes de que se retire la regla-, suelen pasar muy desapercibidos, por lo que no se tiene la sensación de estar en una perimenopausia -la antesala de la menopausia-. Y, esto, ocurre porque no tienen la suficiente información acerca de todo lo que rodea a este proceso biológico, que desde siempre se ha considerado como uno de los temas tabúes en la mujer.