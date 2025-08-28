Zafra presenta los carteles de su Feria de San Miguel con Morante como gran baza

La localidad pacense de Zafra ya tiene definidos los carteles de su Feria Taurina de San Miguel 2025, presentados en un acto celebrado en el Ayuntamiento. El evento contó con la presencia del alcalde Juan Carlos Fernández, el representante de la propiedad de la plaza, Matías Ramos, la gerente del Patronato de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, Inmaculada Galache, y los empresarios Joaquín y Carlos Domínguez, responsables de la empresa Mar Toros.

La programación incluye tres festejos que se desarrollarán entre el 3 y el 5 de octubre:

Viernes 3 de octubre .- Clase práctica con seis novillos para los alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz.

Sábado 4 de octubre .- Astados para rejones de Guiomar Cortés de Moura y Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández, con la participación de los grupos de forcados Amadores de Lisboa y Aposento de Moita.