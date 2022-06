Vuelven las novilladas nocturnas de promoción a la Maestranza

Ramón Valencia, gerente de la empresa Pagés, ha dado a conocer en el mediodía de este lunes los carteles del tradicional ciclo nocturno de novilladas sin picadores de promoción en la plaza de toros de Sevilla que, con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería, se celebrará durante los días 7, 14, 21 y 28 del próximo mes julio a partir de las 21.00 horas. Un ciclo en su 35ª edición que vuelve a la Maestranza tras dos años de ausencia motivados por la pandemia. Una presentación que ha servido para que Ramón Valencia hiciese oficial la salida de la emprensa de Pedro Rodríguez Tamayo, elogiando su encomiable trabajo en estos últimos años, y dar la bienvenida a su hijo, Ramón Valencia Canorea, que se incorpora a la gestión como consejero secretario.

Al acto, celebrado en el Salón de Carteles de la plaza de toros, han asistido los dieciochos participantes que conforman los carteles de las tres novilladas clasificatorias. Contando, además, con la presencia de la delegada del gobierno de la Junta, Susana Cayuelas, el director general de la Fundación Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz Rojas, y el fiscal y diputado de plaza de la Real Maestranza de Caballería, Marcelo Maestre y Luis Manuel Halcón, respectivamente. De nuevo se utiliza la fórmula de seis aspirantes por novillada por lo que sólo dispondrán de un eral por concursante. Los tres novilleros triunfadores de los tres festejos anteriores lidiaran la novillada final

Treinta y ocho solicitudes de distintas provincias y escuelas taurinas han sido presentadas a las oficinas de la empresa, de las cuales han sido elegidos los dieciochos novilleros anunciados. De ellos nueve pertenecen a Escuelas Taurinas y nueve se han presentados por libre. En cuanto a la provincia de Sevilla lo hacen alumnos de las escuelas de Sevilla, Écija, Amate y La Algaba, estando también anunciados alumnos los centros de Salamanca, Badajoz, Ubrique, El Juli y Valencia.

En cuanto a precios de las localidades, según explicó el nuevo consejero secretario, Ramón Eduardo Valencia Canorea, se mantienen los mismos de la temporada de 2019. Estos oscilan entre los 10 euros de la localidad más barata, perteneciente a tendido alto de Sol, a los 30 euros de una barrera de Sombra. Los jóvenes asociados a Aula Taurina y Tertulia Taurina Universitaria gozarán de localidades limitadas al precio de 8 euros.

El jurado, como es habitual, estará compuesto por los cuatros asesores artísticos del palco presidencial.

Carteles

Jueves 7 de julio . Novillos de Dolores Rufino para Javier Illaguas (Sevilla), Julio Aguilar (Lima – Perú-), Miguel de Juan (ET de Sevilla), Tristán Barroso (PPT de Badajoz), Manuel Román (Córdoba), Cristiano Torres (ET de Salamanca)

Jueves 14 de julio.- . Novillos de Las Monjas para Manuel Osuna (EMT de Écija – Sevilla), Mario Sánchez (ET de Ubrique - Cádiz), Gonzalo Capdevila (El Puerto de San María – Cádiz), Moli de Ronda (Ronda -Málaga), Ángel Delgado (Úbeda -Jaén), Manuel Luque "El Exquisito" (La Puebla del Río -Sevilla)

Jueves 21 de julio. - . Novillos de Lora Sangrán para Álvaro Romero (ET de Sevilla), Adrián Centenera (ET de El Juli), Emiliano Ortega – (México), Nek Romero (ET de Valencia), Manuel Jesús Carrión (ET Municipal de La Algaba - Sevilla), Martín Morilla (Morón de la Frontera - Sevilla)

Jueves 28 de julio . Novillos de Fernando San Pedro para los tres novilleros triunfadores de los festejos anteriores.

Ramón Valencia hizo balance de la temporada

A la habitual pregunta de los informadores sobre el balance de la pasada Feria de Abril y el transcurrir de la temporada, Ramón Valencia dijo estar “contento y satisfecho con lo sucedido”, destacando la buena feria de Morante de la Puebla, “después de tantos años intentando mostrarse en Sevilla como el gran torero que es, en esta ocasión lo ha dejado dicho de manera contundente. Además, ha sido una gran feria en los artístico, con más “Puertas del Príncipe” que nunca, grandes faenas, y una calidad de los participantes sin lugar a la duda”. En cuanto a lo empresarial, “ha sido una feria sana, correcta en lo económico, no me puedo quejar, aunque dependemos aún de San Miguel que, por otra parte, aunque no se de muy bien se cubren costos”. No obstante, “no ha venido el público suficiente. La gente pide carteles muy rematados, y deja fuera ese otro tipo de buenos carteles que también son necesarios. No ocurre sólo con Sevilla, lo hemos podido ver en otras ferias de importancia”. Refiriéndose a las novillas de abono sí se quejó que están siendo muy flojas. “Incluso me han defraudado algunos e los participantes. Le hemos hecho caso a apoderados que son matadores de toros retirados que demostraron en el ruedo un valor inmenso y no hemos equivocados. No se puede venir así a una plaza como esta”.

Concluyó Ramón Valencia con la clausura de la temporada, estando previsto hacerla con el festival a beneficio para las obras asistenciales de la Hermandad del Gran Poder. “En ello está el diestro Emilio Muñoz, que ha sido designado por la corporación para su organización, aunque sí lamento el que no se pueda contar con la participación del joven Marcos Pérez en una clase práctica dentro del festejo, una reglamentación de la Junta de Andalucía impide esta celebración si no han trascurrido más de cuatro horas del festejo formal. Una pena, porque llenaría de un nuevo aliciente el festival.