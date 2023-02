Victorino Martín: “Vamos a exigir que no se vuelva a excluir a los toros de forma sectaria”

"Una gran noticia no solo para el mundo del toro, si no para toda la sociedad. Incluso para los que no les gustan los toros”, así ha definido Victorino Martín la sentencia del Tribunal Supremo que anula la exclusión de los festejos taurinos del Bono Cultural Joven.

El ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia ha advertido en Herrera en COPE que “esta sentencia obliga que cualquier gobernante, por encima de sus gustos y de su ideología, debe cumplir la ley. Ha habido una exclusión de los toros por motivos ideológicos”.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno no cumpla con la sentencia del Supremo, Victorino ha afirmado que “si no lo hacen, pueden caer en prevaricación. Nadie va a resarcir a los jóvenes con interés por los toros que no pudieron utilizarlo el pasado año para ir a los toros. Pero hay una dotación en los presupuestos de 2023 para los jóvenes que cumplan este año los 18 años. Hay 210 millones en los presupuestos para ello. Vamos a exigir que este gobierno que no vuelva a excluir a los toros de forma sectaria”

El criador de bravo también se ha referido, por último, a la nueva ley de bieneestar animal que prepara el Gobierno. “No creo que afecte al mundo del toro pero sí va a afectar mucho al campo porque es un ataque al sector rural. Es de una demagogia total porque desmonta la vida y la economía de la gente que vivimos en el campo. Esta ley supone un chiringuito con más de 2000 puestos de trabajo para personas afines a los que han promulgado esta ley”