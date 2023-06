Victorino Martín: "Somos parte de la historia de la Corrida de la Prensa"

El próximo 4 de junio, a las 19:00 horas, se celebrará la tradicional Corrida de la Prensa en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, presidida por el Rey Felipe VI, en la que los diestros Emilio de Justo y Paco Ureña lidiarán astados de la afamada ganadería de Victorino Martín.

Una edición especial de este festejo ya que se conmemora el centenario de la Oreja de Oro y los asistentes al festejo serán los encargados de elegir el ganador del trofeo al mejor torero de la tarde, recuperando así la fórmula de votación que se usó en su primera entrega, en 1923.

El ganadero Victorino Martín, en una entrevista concedida a la Asociación de la Prensa de Madrid, confirma la ilusión puesta en este festejo. "Es una de las corridas más señaladas del año en la primera plaza del mundo, la Plaza de las Ventas. Además, en la Corrida de la Prensa, nosotros tenemos mucha historia, formamos parte de ella por muchas razones. En una de ellas, por ejemplo, el 19 de julio de 1982, Velador se convirtió en el único toro indultado en Las Ventas y el primero de nuestra ganadería. También lidiamos dos corridas memorables en la historia de esta plaza y en la carrera de dos toreros: El Niño de la Capea y Roberto Domínguez, que mataron en solitario, en los años 88 y 89, respectivamente".

El presidente de la Fundacíon Toro de Lidia rememora otras Corridas de la Prensa con sus toros como protagonistas: "Hay más hechos extraordinarios que nos unen, como que el rejoneador Gregorio Moreno Pidal, en el año 1975, mató un toro nuestro en puntas en una Corrida de la Prensa en la que actuó también Rafael de Paula, que es la única corrida nuestra en la que ha matado este diestro en toda su carrera".

Victorino, por último, habla sobre el papel del periodismo en el mundo de los toros: "Los periodistas son un poder, son necesarios, son los que transmiten lo que pasa. No todos podemos estar en todas partes; y, aunque a veces las televisiones ayudan a que podamos verlo en directo o tener imágenes de lo que pasa en muchos festejos, también son los periodistas los que transmiten lo que sucede. Son fundamentales para que la gente, la sociedad, conozca lo que ocurre en el mundo del toro en general y en las corridas que se lidian en particular. Es una forma de tener información de lo que está pasando. El periodismo es necesario, no solo en los toros, sino en todas partes; es muy importante, ya que es nuestra fuente de información".