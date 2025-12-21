Las Ventas ya tiene calendario para 2026: todas las fechas de la temporada, al detalle

La empresa Plaza 1 ha dado a conocer el calendario oficial de la temporada 2026 en la plaza de toros de Las Ventas, un curso que volverá a estructurarse en grandes bloques reconocibles para el aficionado y que mantiene las citas clave del año taurino madrileño. Arranque de temporada: marzo y abril

La temporada arrancará en el mes de marzo, con una corrida de toros programadas para el domingos 22. Después llegarán dos corridas más los domingos de Ramos y Resurreción ( 29 de marzo y 5 de abril) marcando el inicio de la actividad en el coso venteño. A partir de ahí, el calendario tomará continuidad don las dos primeras novilladas de la temporada los domingos 12 y 19 de abril, cerrando el mes una corrida toros el domingo 26.

mayo y junio: san isidro y extraordinarias

Será en mayo cuando Las Ventas entre de lleno en su fase más intensa. El mes comenzará con la Feria de la Comunidad con festejos los días 1, 2 y 3 (la tradicional Corrida Goyesca del 2 y dos novilladas picadas), antes de dar paso al abono de la Feria de San Isidro, que se desarrollará del 8 al 31 de mayo, con una programación prácticamente diaria en la que se alternarán corridas de toros, novilladas picadas y festejos de rejones, configurando el núcleo central de la temporada. La feria de San Isidro contará con 22 corridas de toros, tres novilladas y dos festejos de rejones.

El ciclo isidril se prolongará durante los primeros días de junio, del 1 al 7, completando el grueso del abono. A continuación llegarán dos de las fechas más tradicionales y simbólicas del calendario venteño: la Corrida de Beneficencia, prevista para el domingo 14 de junio, y la Corrida In Memoriam, que se celebrará el domingo 21. El mes se cerrará con el festejo inaugural del certamen 'Cénate Las Ventas' el jueves 25 de junio, ya en horario nocturno.

VERANO CON NOVILLADAS Y COPA CHENEL

Durante julio se seguirá celebrando el Certamen Cénate Las Ventas los días 2, 9, 16, reservándose para la final el jueves 23. El último jueves del mes, día 30, se celebrará la final de la sexta edición de la Copa Chenel tal y como avanzamos en COPE. Será la primera vez que el coso madrileño acoja la final de este certamen organizado por la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid.

La actividad continuará en agosto con corridas de toros los jueves 6 y 27 además del tradicional festejo de la Virgen de la Paloma, el sábado 15 de agosto. Este mes se completa con un festejo de rejones el jueves 20.

SEPTIEMBRE TORISTA

La temporada entrará en su recta definitiva en septiembre, con un marcado acento torista como todos los años. Habrá novillada el domingo 6, y corridas de toros los domingos 13, 20 y 27, antes del tradicional cierre otoñal.

LA FERIA DE OTOÑO CON FIN DE TEMPORADA

La Feria de Otoño se celebrará, como ya es habitual, en dos fines de semana. El primero de ellos comenzará con una novillada con picadores el jueves 1 de octubre y la seguirán tres corridas de toros el viernes 2, sábado 3 y domingo 4.

El segundo tramo del ciclo otoñal se retomará con la final del Certamen 'Camino hacia Las Ventas' el viernes 9, continuará con una novillada picada el sábado 10 y se cerrará con una corrida de toros el domingo 11 y el tradicional festejo del Día de la Hispanidad el lunes 12 de octubre.