Urdiales: "Sé lo que conlleva que alguien pague una entrada por verte"

El mayor reto que tiene en este momento el diestro riojano Diego Urdiales es "seguir creciendo como torero, seguir teniendo la ilusión de que el toreo me llene para que, cuando esté delante del toro, poder sentir y transmitir", según ha explicado a Efe en una entrevista.



Urdiales, quien está considerado como uno de los diestros que interpreta un toreo más puro y clásico, se ha sincerado al afirmar que ha superado "con creces" los objetivos que en su día pensó.



"Si cuando empecé alguien me hubiera dicho que iba a lograr lo que he conseguido, no me lo hubiera creído", ha declarado.



"Poco a poco vas descubriendo cosas y los objetivos van creciendo. Todo lo tienes que acompañar con un punto de ambición y mucho esfuerzo y afición", ha puntualizado Urdiales, quien ha señalado que "sé lo que quiero, sé lo que respeto al toreo y sé lo que conlleva que alguien pague una entrada por verte".



Está satisfecho de cómo ha arrancado su temporada, ya que, a pesar del complicado momento, "estoy toreando desde el mes de marzo".



Ha añadido que si la situación, como espera, va mejorando, sumará paseíllos en cosos donde "ya ha habido conversaciones", como Mont de Marsant y Nimes (Francia), Cuéllar (Segovia), Salamanca y Albacete.



El diestro riojano ha confirmado compromisos "ya cerrados" en Santander, Gijón (Asturias), Colmenar Viejo (Comunidad de Madrid) y Alfaro (La Rioja); así como "las dos importantes tardes" contratadas en La Maestranza de Sevilla, durante la Feria de San Miguel.



Ha señalado que la pandemia de la covid-19 está afectando al sector, pero "los ganaderos son quienes peor lo están pasando".



"Se están lidiando muchos toros cinqueños, pero, a pesar de todo, hay ganaderos que día a día están enviando toros al matadero y este es un asunto muy doloroso y, además, costoso".

Diego Urdiales durante su actuación en el Coliseum Burgos durante su pasada feria taurina@feriadeburgos