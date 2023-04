Uceda y Robleño, el mano a mano goyesco de dos toreros de Madrid

Uceda Leal y Fernando Robleño protagonizaron esta semana en la Plaza de Toros de Las Ventas un encuentro con los aficionados, presentado y moderado por el periodista Roberto Gómez. El evento servía de antesala al compromiso que ambos toreros van a afrontar, mano a mano, el próximo 2 de mayo en la tradicional corrida de toros Goyesca del Día de la Comunidad de Madrid con toros de Valdefresno.

El acto contó, también, con la presencia del ganadero Nicolás Fraile, junto al presidente de Plaza 1, Rafael G. Garrido, y el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Abellán.

Robleño: "Siempre he venido a no dejarme nada"

"Es mi cuarta corrida Goyesca, y la segunda que coincido con Ignacio", explicó Fernando Robleño durante su intervención. "Es una ilusión tremenda. Dos toreros madrileños que hemos despertado en Madrid. Esto aún le da más grandeza a esta tarde"

El torero de San Fernando de Henares también se refirió al concepto 'torero de Madrid': "Ser torero de Madrid es algo muy bonito pero conlleva mucha responsabilidad. Yo no sé si soy torero de Madrid o no, pero si soy sincero, me encantaría. Sí me siento respetado por la afición de Madrid y, de momento, me quedo con eso. Llevo más de 50 paseíllos en esta plaza, tardes difíciles, hierros duros, pero siempre he venido a no dejarme nada".

Sobre su presencia en la próxima Feria de San Isidro, Robleño explicó que "anunciarse en Madrid dos tardes en San Isidro vuelve a ser una ilusión después de 23 años de alternativa. Me siento feliz y me hace feliz. El pasado año, disfruté mucho con 'Camionero' de José Escolar. Ha sido el toro más importante de mi carrera. Hay un antes y un después tras esa tarde. Creo que me dejó expresarme y mostrar esa faceta de toreo más artística y no tan lidiadora como la afición conoce".



Uceda: "La afición de Madrid es diferente a todas"

Por su parte, José Ignacio Uceda Leal relató que "ser torero de Madrid es una palabra muy grande y a la vez muy bonita. Es una responsabilidad saber que la gente te espera. No hay nada mejor que sentirse torero de Madrid. Madrid me ha visto crecer, aquí he vivido los mejores momentos de mi carrera. Ojalá los dos podamos triunfar y salga todo el mundo toreando por la calle Alcalá. La afición de Madrid me ha demostrado que me ha esperado siempre".

El torero madrileño también confesó que "llevaba varios años sin trenzar el paseíllo en Madrid y, después de ese toro del pasado dos de mayo, parece que no había pasado el tiempo. Es una afición con mucha memoria, es diferente a todas las demás y todo lo que pase aquí tiene una repercusión que no te lo da nada más. Siento que es donde mejor se me ha comprendido".

"Además de esta Goyesca, el cartel de San Isidro en el que estoy acartelado es precioso. Es un orgullo estar en la Feria en esa tarde del 2 de junio con toreros de la talla de Morante y Castella y volver con esa categoría abriendo cartel con toros de El Torero, lo más encastado de Domecq. Ojalá colabore la corrida y, si es así, la afición disfrutará de una gran tarde"