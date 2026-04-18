Trujillo presenta un cartel de figuras para su corrida en la Feria del Queso

El Ayuntamiento de Trujillo ha sido el escenario para la presentación oficial de la Corrida de Toros que se celebrará en la localidad el próximo sábado 2 de mayo. Este festejo taurino se enmarca dentro de la tradicional Feria Nacional del Queso, una de las citas más relevantes y esperadas del calendario festivo de la ciudad extremeña.

Un cartel de máximo nivel

La empresa Funtausa ha confeccionado un cartel de gran categoría para esta jornada tan especial. Se lidiarán toros de la prestigiosa ganadería Núñez de Tarifa, que serán estoqueados por tres figuras del toreo: Sebastián Castella, José María Manzanares y Emilio de Justo.

Apoyo institucional a la tauromaquia

El acto de presentación ha contado con el respaldo institucional del consistorio trujillano. La alcaldesa, Inés Rubio, y la concejal de Festejos, Rosario Melo, han mostrado su apoyo a una cita que consideran de especial relevancia tanto para la ciudad como para los aficionados taurinos.

Durante la presentación, en la que también ha estado presente el empresario del coso Antonio Matilla, se ha puesto en valor la importancia de este evento dentro del calendario taurino y festivo de Extremadura. La corrida volverá a unir en Trujillo tradición, cultura y tauromaquia, en una programación que cada año atrae a miles de visitantes a la ciudad monumental extremeña.