El triunfo de dos jovenes de la Copa Chenel: Molina y Rodríguez toman impulso

Los triunfadores de las dos últimas citas de la Copa Chenel, Jorge Molina y Sergio Rodríguez, han analizado sus respectivas actuaciones en el programa El Albero de COPE.es, donde dejaron claro que el certamen madrileño supone una verdadera tabla de salvación para toreros jóvenes que buscan relanzar sus carreras y recuperar el sitio que merecen. Ambos coincidieron en valorar no sólo el resultado artístico, sino las sensaciones recuperadas en el ruedo.

Jorge Molina, tras cortar tres orejas en Valdemoro, confesó que volvió a experimentar la felicidad profunda que otorga el toreo bien hecho. “Las sensaciones que me llevé al acabar el festejo fueron muy bonitas. Hacía tiempo que no las saboreaba y, cuando me metí en la ducha, daba gracias a Dios por haberlas recuperado”, afirmó con emoción. El diestro toledano destacó también la inspiración que sintió desde el inicio de la tarde, en una plaza llena y con toros que permitieron expresarse. Además, subrayó el papel clave de la televisión en este tipo de certámenes: “Todo lo que haces cuenta el doble cuando lo ve la gente desde casa. Estoy muy agradecido de que Telemadrid televisara esta corrida. Me han llegado muchos mensajes”.

El torero explicó que, aunque le hubiera gustado torear en Alalpardo, eligió Valdemoro por las buenas sensaciones que le había dejado Baltasar Ibán en su etapa de novillero. Reconoció también la importancia de mostrar evolución en su concepto, con capacidad para adaptarse a toros de distinta clase, como los lidiados de Manolo Eulogio y Antón Sanz. “Cuando uno vuelve a torear con continuidad, se nota esa frescura y ese ritmo que tenía de novillero. Espero poder seguir pasando de fase para no perderlo”, declaró.

Por su parte, Sergio Rodríguez valoró su actuación en Algete desde un plano más íntimo, reconociendo el vacío emocional que sintió tras quitarse el vestido de luces. “Fue de esos días en los que, cuando llegas al hotel, sientes que lo has dado todo y que dentro de ti no ha quedado nada”, afirmó. A pesar de las inclemencias meteorológicas, el torero de Ávila se mantuvo firme y supo imponerse a un lote que no le regaló nada. “Cuando uno está mentalizado y tiene claro lo que quiere, acaba metiendo a la gente en la tarde, incluso desde el frío”, reflexionó.

En cuanto a su evolución como torero, Sergio Rodríguez explicó que durante el invierno ha trabajado para asentarse más y buscar un concepto más reposado y artístico. “Cada día intento ser mejor torero. He pegado un cambio grande y creo que se notó. Ayer traté de imponer mi concepto a un lote que apenas ayudó”, afirmó. También abordó la presión que conlleva un certamen como la Copa Chenel, donde muchas veces se juega todo a una carta: “Hace poco que tomé la alternativa y no tengo más oportunidades que esta. Es difícil gestionar esa presión, pero también es bonito porque te vas haciendo. Cada tarde es un día clave, porque de una corrida pueden salir muchas más”.

Rodríguez pudo elegir su corrida tras quedar tercero en la clasificación y se decantó por Algete por su historial de triunfos con casi todas las ganaderías anunciadas y por su vinculación personal con el ganadero Rafael, de José Cruz. “Prefería equivocarme con un amigo que siempre se ha portado conmigo de categoría”, concluyó.

Con estos dos nombres al alza, la Copa Chenel encara su tramo decisivo. Aún queda una última cita clasificatoria en la localidad de Alalpardo antes de que el certamen llegue a sus semifinales, que se celebrarán en las plazas de Navas del Rey y Moralzarzal.