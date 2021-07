Tres finalistas con un mismo objetivo, ser triunfador en El Espinar

Este sábado se celebrará en El Espinar (Segovia) la gran final del Circuito de Novilladas de Castilla y León. Una terna compuesta por Antonio Grande, Manuel Diosleguarde y Sergio Rodríguez que se disputarán el premio de este Circuito que lo coronará como el mejor novillero de Castilla y León.

Los tres novilleros son de la Escuela Taurina de Salamanca y habrá competencia y rivalidad entre ellos el próximo sábado ante los novillos de Pedraza de Yeltes y José Escolar en un nuevo duelo de encastes.

Grande, Diosleguarde y Rodríguez han pasado esta semana por el Podcast de la Fundación Toro de Lidia.

Grande: “Habrá rivalidad entre nosotros y esa presión es buena”



Para Antonio Grande, "es un privilegio llegar hasta aquí y me llena de ilusión. Uno tiene cierta presión porque somos tres novilleros que tenemos proyección, habrá rivalidad entre nosotros y esa presión es buena”.

El salmantino llega a la final de El Espinar en un momento bueno y tras el año de parón, regresa más ilusionado que nunca: “2019 fue mi temporada fuerte, con 23 novilladas, pero a partir de septiembre de ese año no me empezaron a salir bien las cosas. Con la pandemia y toreando en el campo volví a coger ilusión y sobre todo confianza, por lo que voy a por todas con mis armas”.

Diosleguarde: “Es importante que haya novilleros con ambiente y rivalidad"

Manuel Diosleguarde ya se había hecho hueco como uno de los novilleros punteros del escalafón y antes de que llegara la pandemia estaba anunciado en Madrid para 2020. El Circuito lo ha vuelto a poner en el candelero y de ello es consciente: “Ya está teniendo mucha repercusión todo el Circuito así que no me puedo imaginar lo importante que será para el ganador. Este tiempo de parón he toreado mucho en el campo y ello me ha permitido cuajar mi toreo. En 2020 iba a debutar en Madrid y a volver a torear en Sevilla pero las oportunidades ya vendrán”.

Cogió de su pueblo, Diosleguarde (Salamanca) su nombre artístico y es conocedor de lo importante de cada detalle para crear imagen: “En mi caso es muy importante que nos televisen para darnos a conocer. Las redes sociales es otra manera de hacer afición y de hacer público. Lo primero para atraer a gente es dar imagen y el marketing es esencial. Es importante también que haya novilleros con ambiente y rivalidad para atraer a gente a la plaza”.

Rodríguez: “Mis compañeros son más conocidos, pero yo tengo mis armas"

Cierra la terna un joven de Las Navas del Marqués (Ávila), Sergio Rodríguez, que debutó con picadores en Lerma (Burgos) en la primera clasificatoria del Circuito. De ahí a clasificarse primero para la final: “El sábado será un día muy especial vista la repercusión que está teniendo para nosotros. Mis compañeros son más conocidos y han toreado en más plazas pero yo tengo mis armas y no voy a dejarme nada dentro”.

A pesar de su juventud tiene muy claros los objetivos que quiere conseguir: “Las metas que quiero alcanzar son complicadas, es estar en lo más alto y no sé si llegaré pero sí que sé que le voy a dedicar todo mi tiempo a ello”.