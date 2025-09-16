Los toros de Victorino Martín que cerrarán este miércoles la feria de Albacete

La Feria de Albacete afronta este miércoles 17 de septiembre su última cita, en la que se lidiará un encierro de Victorino Martín.

FOTOGALERÍA Los toros de Victorino Martín reseñadis para Albacete

La ganadería, habitual en este cierre durante los últimos años, pondrá el broche a uno de los seriales destacados de la temporada. La empresa UTE Casas-Amador ha reseñado una corrida de imponente presencia para este final de feria.

En el cartel figuran los matadores Rubén Pinar, David Galván y Ginés Marín.