Los toreros sevillanos toman el mando de la Feria de San Blas y la Candelaria de Valdemorillo

La empresa Pueblos del Toreo, con Víctor Zabala y Carlos Zúñiga al frente, ha cerrado los carteles de la Feria Taurina de Valdemorillo, la primera gran cita de la temporada 2026. El ciclo apuesta un año más por la presencia de máximas figuras y un elenco ganadero de garantías, con el objetivo de mantener la expectación y el éxito de público de las últimas ediciones.

Carteles de la Feria de Valdemorillo 2026

El abono se compone de una novillada con picadores y dos corridas de toros, que se celebrarán entre el 6 y el 8 de febrero. Como prólogo, el jueves 5 de febrero tendrá lugar una clase práctica de la Escuela Taurina de Madrid.

Los toreros sevillanos toman protagonismos en el ciclo serrano con la presencia de los diestros Juan Ortega, Pablo Aguado y Borja Jiménez. Este último compartirá un mano a mano con el toledano Tomás Rufo mientras los dos primeros actuarán en un cartel que abrirá el madrileño Uceda Leal.

feria de valdemorillo 2026

Viernes 6 de febrero .- Novillos de Jiménez Pasquau para Álvaro Serrano, Mario Vilau, Julio Méndez, Sergio Rollón, Félix San Román y Samuel Castrejón, que debutará con picadores.

Sábado 7 de febrero .- Toros de El Capea, Fuente Ymbro y Hermanos García Jiménez para Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Domingo 8 de febrero .- Toros de Torrealta para Uceda Leal, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Presentación oficial en Las Ventas

La puesta de largo oficial de la feria tendrá lugar el próximo viernes 16 de enero a las 12:00 h en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas. El acto será conducido por el periodista José Ribagorda y consistirá en un coloquio con los protagonistas del mano a mano, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

En el evento también participarán los empresarios Carlos Zúñiga y Víctor Zabala, junto al alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena. Además, durante la presentación se desvelará la imagen oficial que ilustrará el ciclo, manteniendo la estética clásica que ha caracterizado a la cartelería de esta feria.