Tordesillas presenta a Saltavallas, un 'garcigrande' de 615 kilos, como Toro de la Vega 2025

El Ayuntamiento de Tordesillas ha anunciado la programación de sus fiestas patronales de la Virgen de la Guía y de la Peña que tendrán a 'Saltavallas' como del Toro de la Vega, un morlaco de la ganadería de Garcigrande de 615 kilos de peso.

Según informa el Consistorio a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, 'Saltavallas' recorrerá el próximo 16 de septiembre las calles del municipio vallisoletano para alcanzar los prados de Zapardiel, al otro lado del río Duero, informa Efe.

"Marcado con el número 94, guarismo 0 y pelo negro chorreado en morcillo, señal de oreja orejisana en ambas, este toro, nacido en noviembre de 2019 y con 615 kilos, saldrá en la mañana del martes 16 de septiembre a las 11:00 horas del cajón desde San Antolín camino de la Vega y los prados de Zapardiel", reza el texto.

El tradicional torneo del Toro de la Vega, sin lanzas ni muerte en público desde la edición de 2017, sigue envuelto en la polémica después de que el pasado mayo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara las bases del nuevo torneo -aprobadas en 2022- por vulnerar el bienestar animal.

El Ayuntamiento de Tordesillas y la Junta de Castilla y León anunciaron que recurrirían la decisión al considerar que las bases nuevas adaptan conforme a la ley vigente el torneo tradicional, sustituyendo las lanzas de muerte por punzones que no causan la muerte pero sí heridas.