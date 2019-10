Tomás Rufo: “En la Puerta Grande me emocionó ver a tanta gente a la que quiero”

Dos orejas a la novillada de Fuente Ymbro y una Puerta Grande incontestable para Tomás Rufo. El toledano conseguía lo que ningún novillero conquistaba desde hace cuatro años en Las Ventas. El último fue Andrés Roca Rey. “Es muy bonito poder ser el siguiente en abrirla después de un figurón del toreo como él. Es muy bonito, de verdad”, comenzaba reconociendo Tomás Rufo en El Albero.

Y es que para el novillero toledano, “no se puede explicar con palabras lo que es salir a hombros en Las Ventas. De las pocas cosas que recuerdo, porque fue todo muy rápido, es que me emocionó ver a tanta gente a la que quiero. Se junta todo y te hacen romper a llorar. Es lo más bonito que le puede pasar a un torero”

Rufo ya había dado un toque de atención este verano al ser el triunfador del ciclo de novilladas nocturnas de Las Ventas. La del viernes pasado era su tercera actuación del año en el coso madrileño, algo que no le intimidaba. “Ir a Madrid siempre es imporante sea verano, la Feria de Otoño o San Isidro. He sido muy feliz y me he entregado tanto en verano como en Otoño pero quedan aún cosas por corregir y mejorar”.

Sobre sus antecedentes taurinos, el novillero reconoció que “no tengo familia que se haya dedicado al mundo taurino, solo amistades que tenía mi padre. Como Miguel Martín, con el que me puse delante por primera vez de una becerrita. Con 14 años me apunté a la Escuela de Toledo y me di cuenta de que me quería dedicar a esto”.

“Noto que Toledo está conmigo y es bonito ver a tanta gente empujando”

Su apoderado es Carlos Collado 'El Niño de la Taurina', con el que “llevo tres años y, a parte de nuestra relación profesional, hay una amistad personal. Ha aportado muchas cosas a mi carrera”.

Tomás Rufo también habló de sus espejos en los artístico, y explicó El Albero que “un torero en el que siempre me he fijado, aunque no quiero fijarme porque al final no sirven las copias, ha sido el maestro Joselito. Para mí es un ejemplo a seguir, dentro y fuera de la plaza”.

Sobre sus planes de futuro, el toledano afirmó que “queda mucho camino por andar, he toreado muy poco pero quiero que la alternativa sea más pronto que tarde”.

Durante este último mes, la temporada se le había puesto un tanto cuesta arriba por una lesión de hombro. “Tanto los médicos como los fisios me recomendaron cortar la temporada tras una voltereta en Bayona. Fueron días de angustia y abogio porque tenía citas muy importantes y se me podían escapar. Toda una vida esperando esto y podía no aprovecharlo. Pero gracias a la recuperación tan buena he podido cumplir con estos compromisos. Pero al final de temporada tendré que operarme”.

“En el brindis, Florito y yo no nos dijimos nada porque no hacía falta”

Lo que tiene claro Rufo es que aún tiene margen de mejora, “se puede ir a más, si hasta las figuras lo dicen, un novillero como yo cómo no va poder ir a más”

Por último, el novillero toledano reconoció que tras su triunfo en Las Ventas, “es bonito que te esperen con expectación y con cariño en mis últimas tardes de la temporada. Me gusta esa responsabilidad y para un torero hace que la preparación sea más ilusionante”.