La terna, sin opciones ante una deslucida novillada de Aurelio Hernando en Las Ventas

Ni el ambiente festivo previo a la Virgen de la Paloma logró animar una noche en Las Ventas marcada por la floja entrada y el escaso juego del ganado. Los seis utreros de Aurelio Hernando, todos jaboneros, ofrecieron pocas opciones a los novilleros.

Álvaro Seseña abrió cartel con un ejemplar jabonero de presencia fina, que apenas cumplió en varas y se desplazó con desgana en la muleta; labor breve y sin eco en los tendidos. Su segundo, de similar pelaje y temperamento más áspero, protagonizó un derribo en el primer tercio y luego complicó cualquier intento de ligazón; el toledano, serio y dispuesto, no encontró materia para lucirse.

Valentín Hoyos lidió en segundo lugar a un novillo reacio desde su salida, con embestidas cortas y sin entrega, al que muleteó con corrección antes de fallar con la espada. Con el quinto, de pelaje jabonero sucio y escasa entrega, se vio obligado a abreviar tras intentos infructuosos por someterlo.

El debutante David López dejó la imagen más esperanzadora de la velada. Su primero, un ejemplar serio de cara y mejor acometida inicial, le permitió hilvanar un par de tandas templadas por la derecha antes de apagarse. Saludó tras petición minoritaria. El último de la noche, tuvo nobleza pero careció de transmisión; López lo trató con suavidad y sentido, aunque la faena terminó por diluirse sin premio mayor.