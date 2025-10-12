Tarde triunfal con los tres diestros a hombros en la primera de la feria de Jaén

Antonio Cepedello

Los matadores contaron con la gran colaboración de unos toros nobles y encastados, con codiciosas y entregadas embestidas, tanto los tres del hierro de Juan Pedro Domecq como los tres de 'Jandilla'. Destacó el quinto, para el que un sector del público pidió el indulto.

El presidente del festejo, Lope Morales, acertó al no concederlo, porque el animal manseo en el caballo, donde sólo tomó un picotazo, como cuatro de los otros cinco. El segundo fue el único que empujó bien y tomó una buena vara.

El Fandi celebró el final del 25 aniversario de su alternativa con otro rabo en Jaén, que junto a su tierra natal, Granada, es la que más le ha premiado en su carrera. Estuvo espectacular en banderillas y su mejor par fue el séptimo y último. Voluntarioso y variado con el capote. Populista y ventajista con la muleta, donde abusó del pico y de buscar los lomos de los toros. Pendiente siempre de agradar y calentar al público, con todo tipo de gesticulaciones simpáticas, pero donde el toro quedaba en un último plano, como si no existiera.

Alejandro Talavante fue otra tarde el diestro de los contrastes. Se dejó ir sin torear a su primero, un codicioso ejemplar de Juan Pedro Domecq, quizás porque su torrente de embestidas exigía estar muy en el sitio y jugársela. Pero en su segundo, de 'Jandilla', que le dejaba estar más cómodo delante de él, el matador extremeño ofreció una lección del toreo de verdad, entregado, cruzado, firme, cargando la suerte y con temple, con series bellísimas, tanto con la derecha como con la izquierda. Destacaron varios naturales de cartel.

Borja Jiménez ofreció el toreo más puro con su lote. Sus verónicas de recibo fueron templadas y ceñidas, como sus quites por chicuelinas. Empezó la faena a su primero de rodillas y la continuó con series de derechazos y naturales con mucho mando, profundidad y belleza. El inicio con la diestra a su segundo fue magistral, ligando los pases sin moverse, pero bajó mucho la intensidad cuando cogió la izquierda, porque el animal se vino abajo por lo mucho que el torero sevillano le pudo y le apretó antes.

Ficha

Tres toros de Juan Pedro Domecq (1°, 2° y 6°), y tres de 'Jandilla' (3°, 4° y 5°). Correctos de presentación, excepto de pitones. Nobles, encastados, muy buenos para los toreros y con las fuerzas justas. El quinto fue premiado con la vuelta al ruedo.

El Fandi: sablazo sin soltar y entera caída ( 1 oreja) y entera caída (2 orejas y rabo)

Alejandro Talavante: atravesada baja (1 oreja) y media y 1 descabello (2 orejas)

Borja Jiménez: entera (2 orejas) y entera trasera (2 orejas).

Los tres toreros salieron a hombros.

Primera corrida y segundo festejo de la Feria Taurina de San Lucas 2025. Casi tres cuartos de entrada.