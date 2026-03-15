Talavante y Ortega se estrellan en un mano a mano sin interés en Castellón

Andrés Verdeguer

Sólo media entrada en el tendido anticipó el resultado intrascendente de un mano a mano que para el público ya careció de interés nada más se anunció. Ni Alejandro Talavante ni Juan Ortega justificaron ni dieron motivo. Se estrellaron contra una sosa corrida de Domingo Hernández ante la que tampoco ofrecieron mayores soluciones. Además, el viento molestó a rachas durante toda la tarde y fue excusa recurrente.

Según se ha sucedido la Feria de la Magdalena, los intereses del sector taurino, como los que reflejaba este mano a mano, no coinciden con la renovación que ha empezado a llamar fuerte a la puerta.

Alejandro Talavante no quiso ver a su primero. El viento molestó, pero el toro tuvo como defecto no acabar de irse y eso amontonó la lidia. Tanto el matador como la cuadrilla no acabaron de ordenar ni sacar partido de una embestida que siempre estaba ahí. A la primera que se vio sorprendido, Talavante cortó en seco y se quitó el problema con una estocada caída.

El colorado tercero, anovillado y suelto de carnes, fue despertando según fue tomando capotazos y avanzando una lidia, que, por cierto, volvió a ser trapacera. Pero en el capote de Ambel ya se le vio meter bien la cara.

Talavante, ahora sí, lo vio claro: corrió la mano, abrió por alto y lo recogió en un buen pase de pecho. Pegado a tablas y buscando constantemente la huída, Estirado se puso a planear con magnífico estilo por ambos pitones. De rayas adentro el extremeño Alejandro Talavante lo disfrutó en tandas ligadas sin escatimar muletazos. En redondo fueron los mejores. La espada no ayudó. Y el sobrero quinto, soso y desrazado, tampoco.

El primero de Juan Ortega tuvo su punto de mansedumbre y dejó estar con nobleza. En la lidia primó de nuevo el desorden y hasta tres veces se estrelló en el peto. Luego el viento molestó a ráfagas. Ortega dejó un torero inicio por abajo y sobre todo una preciosa serie en redondo cuando el viento dio una tregua y el sevillano encontró el resguardo necesario.

Sería, al final, lo mejor de la tarde. Empaque y cadencia, mientras afuera la Magdalena arrasaba con las últimas cargas de pólvora. Perdió celo el de Domingo Hernández y los muletazos surgieron con menor hondura, aunque todavía cayó alguno estimable al natural antes el cierre por manoletinas sin tensión.

El castaño cuarto arrolló más que embistió de salida, con la cara alta de inicio. Como desentendido. Igual embestía una vez bien y luego buscaba huir. Otra lidia costosa. Exigió mando. Ni el viento ni la tarde merecieron mayor esfuerzo. Juan Ortega abrevió al ver que se amontonaba.

El sexto, Ortega lo brindó al público: único detalle de cara a la galería en toda la tarde. Hubo un torero inicio ayudado por abajo con la rodilla flexionada. Y ya al final, reunió sobre la diestra la única serie con principio y remate, tras una faena larga a un toro de escasa transmisión. Cuatro pinchazos remataron una tarde para olvidar y un mano a mano intrascendente.