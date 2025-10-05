COPE
Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, en el festival taurino de Montoro

El festejo, previsto para el 15 de noviembre, rendirá homenaje a Juan Rodríguez “El Chuli”

Plaza de toros de Montoro (Córdoba)

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

La plaza de toros de Montoro acogerá el próximo 15 de noviembre un festival taurino que reunirá a algunas de las principales figuras del escalafón. 

El festejo se celebrará en homenaje a Juan Rodríguez “El Chuli”, como reconocimiento a su entrega y dedicación al mundo del toreo, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad cordobesa. 

El cartel estará integrado por Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, junto al joven matador cordobés Manuel Román y el novillero Pedro Montalvo. Los diestros estoquearán reses de las ganaderías de Román Sorando, El Cotillo y Jiménez Pasquau.

