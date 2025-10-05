córdoba
Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, en el festival taurino de Montoro
El festejo, previsto para el 15 de noviembre, rendirá homenaje a Juan Rodríguez “El Chuli”
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
La plaza de toros de Montoro acogerá el próximo 15 de noviembre un festival taurino que reunirá a algunas de las principales figuras del escalafón.
El festejo se celebrará en homenaje a Juan Rodríguez “El Chuli”, como reconocimiento a su entrega y dedicación al mundo del toreo, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad cordobesa.
El cartel estará integrado por Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, junto al joven matador cordobés Manuel Román y el novillero Pedro Montalvo. Los diestros estoquearán reses de las ganaderías de Román Sorando, El Cotillo y Jiménez Pasquau.
Temas relacionados
Ángel Expósito, sobre el informe de la UCO: "José Luis Ábalos es espectacular, sigue siendo diputado, sacando sobres o repartiéndoselos desde Ferraz"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Una propietaria al borde del colapso por una inquiokupa en Madrid: «Me debe 4.000 euros y vive con 20 gatos en 22 metros cuadrados»
Arrendataria y arrendadora, a gritos ante las cámaras de Telecinco: «Que te he dicho que te vayas, que me da igual que no me pagues. ¡Llevas cinco años aquí! ¿Te parece poco?».
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño