Sergio Serrano, Rubén Pinar y “Playero“, sinónimos de éxito en la última de Feria

La duda que había en si la repetición del mano a mano del año pasado, con idéntico cartel un año después, cosecharía el mismo éxito. La respuesta es sí, con alguna pequeña puntualización que no reduce el notable tono de la última tarde del abono. Porque Serrano y Pinar se vaciaron por completo, haciendo un nuevo ejercicio de pundonor y compromiso profesional. Sergio volvió a ser el triunfador del ciclo al cortar un total de dos orejas el día 16 y hoy, lo que eleva su cuenta hasta las cuatro orejas. Indiscutible. Y Pinar sumó su décima puerta grande consecutiva en Albacete, hecho que está al alcance de muy pocos. Por su parte, la corrida de Victorino Martín no tuvo la casta y pujanza de la del año pasado, aunque volvió a lidiar otro buen toro como fue “Playero”, premiado con la vuelta al ruedo y acreedor a los trofeos que se otorgan al terminar el ciclo en honor de la Virgen de los Llanos.

Así, al terminar el paseíllo, sonar el himno nacional, y sacar a saludar a los toreros, “Bombonero” de Rubén Pinar remató en varios burladeros de salida y tocó el capote de Pinar en varias embestidas con la cara alta. El viento tampoco lo puso fácil. Luego, empujó y metió riñones inicialmente aunque después no se empleó y se diluyó la pelea. Una segunda vara marcada con la cara alta y sin emplearse dio paso a unas banderillas sin condicia donde siempre miraba al cielo al recibir los pares. Pinar brindó al público y la condición del albaserrada no cambió, antes al contrario. Fue acortando el viaje y derivó en complicado y sin opciones. Cuando pasaba, sabía lo que se dejaba atrás. Rubén sólo pudo mostrar que no había opciones. Ni casta. El desarme al final fue un aviso de peligro evidente. Pinchó dos veces y dejó estocada efectiva.

“Bolaerense” saltó como segundo y Sergio Serrano lo recibió a portagayola y luego sólo pudo lidiarlo sobre los pies porque había un calamocheo que dificultó todo el recibo de capote. Se durmió en el peto y el combate fue nulo. Y en el quite, nada pudo hacer el manchego. Tras rehiletes con celeridad y más efectividad que lucimiento, ya que no estaba el horno para bollos, Sergio brindó al público. Tras un tanteo, le sacó una serie corta aguantando y otras más donde el toro no llegaba al final del muletazo porque se volvía pronto. Después, de uno en uno por ambos pitones haciendo un esfuerzo el diestro porque el toro iba cada vez a menos, lenta pero inexorablemente. Pinchó dos veces sin soltar, dos pinchazos hondos, media tendida que terminó escupiendo y un descabello, emborronando su esfuerzo.



“Melcochurro” fue el tercero y el de Santiago de Mora lo lidió sobre los pies, alargando los muletazos con limpieza en casi todos, con un remate para fijarlo. Empujó en el peto en un largo puyazo tras acudir con prontitud, y el toro blandeó en exceso al salir de la suerte. Tras comenzar genuflexo y por bajo, le dio dos series intermitentes al natural, al hilo pero luciéndolo, llevándolo largo aunque lineal. Luego más atropellado también con la zurda para remontar después con la diestra toreándolo por bajo y con ligazón, también más reunido, lo que elevó el tono de la obra. Luego, más fajándose con él en un final de recursos para robar pases. Quizás pareció quedar algo más de tinta en el tintero pero la pluma, movida por el viento, tampoco lo ponía fácil. Pinchazo y estocada para cortar una oreja de tesón y empecinamiento.

“Playero” fue el cuarto y no se empleó demasiado en varas -una, sin historia empujando a media altura- y en banderillas moviéndose y yendo a más. Sergio brindó a Jesús Millàn y una serie a derechas por bajo marcó un buen comienzo con enjundia. Rompió la música y dejó una labor por ambos pitones con momentos brillantes, como una serie al natural de lo mejor de esta Feria. Luego hubo pasajes con intermitencias, dándole tiempos al toro y torearlo con mando por ambos pitones. El toro, con humillación y transmisión, también tuvo acometividad aunque bajó el registro embestidor al final. Al entrar a matar, fue prendido espectacularmente aunque sin consecuencias aparentes, aunque le rompió parte de la taleguilla, y quedó una estocada caída. Los pañuelos se vieron en el palco: dos blancos y uno azul para hacer una preselección de triunfadores: Sergio, y mejor toro, y “Playero”, mejor toro.

“Herbillito” como quinto fue languideciendo según pasaban los tercios. Así, Pinar sólo pudo ponerse el traje de faena y esmerarse en robar muletazos por aquí y por allá de un toro venido a menos que se movía a medias embestidas y con un gazapeo un tanto pegajoso y sin regalar nada. En un gañafón, desarmó al torero que volvió raudo a la faena entre los sones de una música que sonaba más como muestra de ánimo que como acompañamiento. El de Martín terminó a la defensiva y Pinar lo mató de contundente espadazo. La oreja trajo la salida a hombros y la décima puerta grande seguida de Rubén Pinar en Albacete. La décima, sí.

“Portero” cerró la Feria taurina de Albacete 2022. Y también fue recibido a portagayola, siendo arrollado Sergio al volverse el toro y arrollarlo en otro momento de angustia. Sergio se levantó sin mirarse y lo lidió de nuevo, con un desarme final que hizo que el capote se rajase y quedase prendido en el pitón, haciendo después hilo al torero y luego al banderillero. Después del puyazo sin emplearse y unas banderillas eficientes, Serrano mostró que se quedaba corto sin apenas pasar por el pitón derecho, siendo el mismo resultado por la zurda. Debido a la condición del toro, alternó momentos perdiendo pasos con otros a pies juntos. Dejó visto que era un portero sin portería a la que lanzar y se fue a por la espada, dejando media atravesada y trasera. Y mientras daban la vuelta al ruedo final a hombros Rubén y Sergio, sonaba el pasodoble “aquí hay toreros”. Porque demostraron, otra vez, que Albacete cuenta, al menos con dos toreros. Y tras la tarde de hoy, la Feria tiene dos triunfadores: Sergio Serrano y “Playero”, de Victorino Martín.

FICHA DEL FESTEJO

Albacete, sábado 17 de septiembre de 2022. 10ª de feria. Más de dos tercios de entrada.

Toros de Victorino Martín, bien presentados, algunos aplaudidos de salida. Primero, descastado que derivó en muy complicado. Segundo, bajo de casta que terminó aplomado. Tercero, con opciones aunque fue a menos. Cuarto, premiado con la vuelta al ruedo. Quinto, duró poco, bajo de casta. Sexto, descastado.

Rubén Pinar, ovación, oreja y oreja.

Sergio Serrano, ovación, dos orejas y vuelta al ruedo tras minoritaria petición.