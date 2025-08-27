La Semana del Caballo en Las Ventas se abre con protagonismo para los más jóvenes

La Semana del Caballo arrancó este martes en la plaza de toros de Las Ventas con una exhibición de rejoneo en la que Raúl Martín Burgos y varios de sus alumnos mostraron al público los fundamentos de esta disciplina ecuestre. La iniciativa, organizada por Plaza 1, reunió a numerosos aficionados y familias en el ruedo madrileño como prólogo a la segunda corrida de rejones que se celebrará el próximo jueves 28 a las 21:00 horas.

Durante la tarde, los jóvenes Álvaro Miniera, Rodrigo Heredero, Alejandro Martín y Valentina Talavera fueron desgranando las principales suertes del toreo a caballo, desde la salida hasta el tercio final, acompañados por las explicaciones del propio rejoneador. El acto permitió a los asistentes conocer de cerca el trabajo formativo que se desarrolla en la escuela de Burgos y el modo en que los alumnos se inician en la técnica del rejoneo.

La programación de la Semana del Caballo continuará este miércoles 27 de agosto, a las 20:00 horas, con un encuentro en el ruedo con los rejoneadores Iván Magro y Luis Rouxinol Jr.. Ambos compartirán su experiencia junto a varios de sus caballos y ofrecerán una aproximación a la vestimenta y tradición lusa y española en esta modalidad taurina.