Román, fuera de peligro tras un percance en el campo que dañó al riñón

Román continúa en el Hospital Reina Sofía de Córdoba después de ingresar en él este pasado miércoles tras sufrir un percance en la ganadería sevillana de Las Monjas.

El diestro valenciano, tras pasar una primera revisión en el Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Constantina (Sevilla), tuvo finalmente que acudir al centro médico de la capital cordobesa tras comenzar a orinar sangre.

En declaraciones a Aplausos.es, Román explica que "allí me hicieron varias pruebas y vieron que tenía roto el riñón y dos costillas rotas. Me han tenido toda la noche en la UCI para operarme esta mañana. Pero no ha hecho falta porque a primera hora de este jueves han visto que el riñón estaba recuperándose solo”.

La evolución del joven diestro está siendo favorable aunque deberá seguir ingresado al menos diez días más hasta descartar complicaciones.