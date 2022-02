Roca Rey vuelve a La México: "La tauromaquia debe salir a la calle sin complejos"

El diestro Andrés Roca Rey ealizó labores de tienta durante dos días en la Ganadería jalisciense de Pablo Moreno, esto como parte de su fuerte preparación para su regreso a la Plaza de Toros México después de una ausencia de dos años debido a la pandemia y la lesión que le apartó del ruedo en 2019.



El diestro peruano estuvo tentando ejemplares durante una gran jornada muy a la mexicana llena de valor, arte y entrega total. Al finalizar, se llevó a cabo una rueda de prensa y convivio con la participación de los medios especializados. Fue una charla donde Andrés expresó su gran emoción de poder regresar al coso taurino más grande del mundo, en el cual ha vivido grandes momentos llenos de gloria.



También expresó su sentir con respecto a la importancia de tener una Fiesta donde la juventud participe cada día más. "siento que la Juventud se identifica conmigo y es bonito porque yo me identifico también con ellos. Me enorgullece ver los tendidos llenos de caras jóvenes y seguiré trabajando desde los valores que he aprendido desde niño para que el toreo en la sociedad se rejuvenezca sin renunciar a ellos. Creo que hoy mas que nunca, la tauromaquia debe salir a la calle sin complejos y todos debemos trabajar en conjunto para que nada ni nadie nos quite lo que más amamos."