Roca Rey reaparece en Palencia tras superar la lesión sufrida en Bilbao

Andrés Roca Rey pondrá fin este martes a su obligado parón por lesión. El diestro limeño ha confirmado su reaparición en la plaza de toros de Palencia, dentro de la tradicional corrida goyesca, apenas doce días después del percance sufrido en Bilbao el pasado 21 de agosto.

Durante este tiempo, el torero ha llevado a cabo un exigente plan de recuperación con dobles y hasta triples sesiones diarias de fisioterapia y trabajo médico, bajo la dirección del especialista José Antonio Salas, del Centro Médico Salas Lluch. Los informes apuntaban a una afectación parcial del tendón de Aquiles, así como inflamación y derrame en dos huesos del tobillo.

El esfuerzo y la disciplina del proceso de rehabilitación han permitido a Roca Rey acortar los plazos y cumplir con el compromiso adquirido con la afición de Palencia, donde está anunciado junto a Alejandro Talavante y Tomás Rufo, en un cartel que lidiará toros de Juan Manuel Criado.