Roca Rey introduce una importante novedad en su cuadrilla para 2026

El diestro Andrés Roca Rey ha definido la composición de su cuadrilla para la temporada 2026. La principal novedad es la incorporación de Agustín de Espartinas, quien se unirá a las filas del torero peruano para la próxima campaña taurina. El subalterno sevillano entrará en sustitución de Antonio Chacón.

Una cuadrilla de máxima confianza

Con esta nueva incorporación, el resto de la cuadrilla se mantiene sin cambios, consolidando un equipo de probada eficacia. Los picadores seguirán siendo José Manuel Quinta y Sergio Molina, dos profesionales de reconocida trayectoria que continuarán aportando su experiencia.

En la lidia, junto a la nueva cara de Agustín de Espartinas, estarán los banderilleros Francisco Durán «Viruta» y Francisco Gómez «Paquito Algaba». Finalmente, la gestión del material y la asistencia en el callejón correrá a cargo de Manuel Lara «Larita» como mozo de espadas y de Curro Puya como su ayuda.