Roca Rey desata la locura en la Corrida Picassiana de Málaga

Una tarde que perdurará en el recuerdo de los que tuvieron la fortuna de estar hoy en la capital de la Costa del Sol, que fueron legión pues Roca y sus compañeros de cartel -Cayetano y Pablo Aguado- pusieron el cartel de "no hay billetes" o, lo que es lo mismo, 9.000 personas compartiendo su pasión por la fiesta taurina.

Salió el segundo toro de la tarde y nada hacía presagiar lo que pasaría minutos después. "Juguetón" no quería acudir a los capotes y cuando se arrancaba lo hacía con todo, aunque, eso sí, protagonizó una gran pelea en varas.

Se fue Roca a los medios a brindar al público y ya el inicio fue importante, a pies juntos, por alto y sin enmendarse. Luego surgieron dos tandas a derechas que, si bien fueron cantadas por el público, no tuvieron la rotundidad que sí surgió en el toreo al natural. Aquí explotó La Malagueta.

Enganchándolo muy por delante, el peruano sometió al de Daniel Ruiz por abajo, muy despacio y enroscándoselo detrás de la cadera, saboreando cada natural y poniendo en pie a todo el público. Cerró la faena por bernadinas ajustadísimas y un toreo a dos manos de mucha enjundia. Estoconazo, dos orejas de ley vuelta al ruedo también de justicia para el toro.

Cuando iba a salir el quinto de la tarde se escuchaba un runrún en La Malagueta. La gente estaba expectante de ver si iba a volver a disfrutar como en el toro anterior; y así fue. Roca Rey volvió a hacerlo, primero de rodillas en el tercio, después por redondos y nuevamente surgió el cante grande al natural.

El animal se fue viniendo a menos y llegó el arrimón, metiéndose literalmente entre los pitones y dejándose rozar la taleguilla en numerosas ocasiones. Un desplante final tirando la muleta fue la guinda para que la gente se volviera loca. Una pena la colocación de espada, pero así y todo logró un trofeo más.

Cayetano también dejó su impronta en el cuarto, con el que se gustó en unas chicuelinas al paso para llevar el toro al caballo. Comenzó la faena de muleta sentado en el estribo, para proseguir con las dos rodillas en tierra con ayudados por alto y, ya en pie, rematar por bajo poniendo al público en pie.

Un buen toro de Daniel Ruiz que toreó entre las rayas en una faena de más a menos, en la que el madrileño lo puso todo de su parte, además de mostrarse muy variado. La polémica llegó después de la estocada, el público pidió las dos orejas pero, con muy buen criterio, la presidencia sólo concedió la primera.

No anduvo claro de ideas, en cambio, en su primero; no sabía en qué terrenos ponerse para que no le molestase el viento y tampoco se le vio claro con la muleta, tomando algunas precauciones.

Qué bien torea de capote Pablo Aguado, que sólo dejó dos lances a su primero, pero cómo fueron... Una pena que solo fueran ese par. Arrancaba la Orquesta Filarmónica de Málaga con "Suspiros de España" mientras el sevillano trataba de dibujar naturales ante un animal que echó el cierre pronto.

Lo mismo ocurrió con el sexto, con el que, además, molestó mucho el viento, aunque aquí anduvo frío y un tanto desigual Aguado en una labor en la que no llegó a convencer.

Málaga, miércoles 18 de agosto de 2022. 5ª de Feria. Lleno de 'No hay billetes'

Toros de Daniel Ruiz, muy bien presentados Y de buen juego en general. El segundo, de nombre "Juguetón", número 97, fue premiado con la vuelta al ruedo. Tercero y sexto, por su parte, los más sosos.

Cayetano, ovación tras aviso y oreja con fuerte petición de la segunda y dos vueltas al ruedo.

Roca Rey, dos orejas y oreja con fuerte petición de la segunda tras aviso.

Pablo Aguado, ovación y ovación tras aviso.