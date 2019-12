Roca Rey: “Con la lesión descubrí que lo más importante, además de la familia, es mi profesión”

Fue la gran baja de la segunda mitad de la temporada 2019. Una lesión cervical producida por una fuerte voltereta en San Isidro, desembocó en una retirada forzada nada más terminar la Feria de San Fermín de Pamplona. El torero más taquillero, el joven más deseado por los públicos debía colgar el traje de luces para someterse a una larga convalecencia.

Roca Rey pudo volver a los ruedos el pasado mes de noviembre en Lima. En el último El Albero del año, el torero peruano se confesaba “contento de poder volver. Tenía ganas de volver a torear después de la lesión que tuve. Fueron cuatro meses alejado de los ruedos pero ya estoy feliz de poder haber vuelto”.

El diestro reconoció que durante su baja, “al principio fue todo impotencia. Porque no te ves la herida, no hay, es algo que no ves pero sientes que no tienes fuerza. Sentía bastante impotencia. Después, poco a poco, cuando asumí que tenía que cortar la temporada, todo fue más tranquilo al comprender que no podía hacer nada. Al fin y al cabo, ha sido una lesión que no hubiese querido nunca, pero que si piensas, te enseña cosas y descubres que lo más importante para tí, además de la familia, es mi profesión”.

Durante ese periodo de convalencia, Roca Rey no terminó de desconectar de la actualidad taurina aunque “te centras más en la recuperacíon, en tí mismo. De vez en cuando escuchas cosas de la temporada. Te importa lo que va pasando, me acordaba de los días que tenía que haber toreado, quién me sustituía... Quizá a veces me evadía del día a día porque me centraba en la recuperación”.

Repasando su campaña antes de la recuperación, el torero peruano recordó tres tardes: la de su triunfo en Sevilla en la que se llegó a pedir el rabo, su puerta grande en Las Ventas y su segunda actuación en San Isidro en la que pinchó una gran faena ante un toro de Adolfo Martín. Para Roca Rey, “las tres tienen un espacio muy grande en la mente. Me quedo con momentos de las tres. Porque han sido importantísimas en mi temporada por la pasión y entrega que hubo”.

Preguntado si volverá a aceptar entrar en un nuevo sorteo de la Feria de San Isidro, el diestro explicó que “lo del bombo lo acepté el año pasado porque fue una idea de hacer algo distinto. Para el próximo año, cuando se empiece a hablar de las ferias, si se plantease de nuevo lo veríamos. Pero aún no lo tengo en mi cabeza”.

Sobre su experiencia ante un toro de Adolfo Martín en la pasada Feria de San Isidro, Roca Rey expresó que “yo soy torero y me preparo para torear cualquier tipo de toro y de encaste. Hay momentos en la carrera de uno que se presentan estas circunstancias y también es bonito cuajar un toro así, en esa plaza y en esa feria. Con la expectación que hubo ese día, yo fui con una ilusión distinta a Las Ventas. Disfruté mucho con ese toro tan importante de Adolfo Martín. La pena fue el pinchazo antes de la estocada”.

El peruano también abordó la irrupción de toreros jóvenes de su generación como Pablo Aguado, la que cree que “es muy bonito cuando salimos toreros jóvenes. En las plazas donde toreo veo mucha gente joven y me siento muy identificados con ellos. Entre la gente joven siempre hay una conexión especial. Es bueno que haya nuevos toreros para que exista una renovación que genere ilusión”.

De cara al año 2020, Roca Rey no quiere ponerse metas ni obsesionarse con objetivos, ya que “lo importantes es ir tarde a tarde, porque es una profesión en la que te juegas la vida cada día. Es una tontería pensar en un futuro lejano. De momento estoy concentrado con mi próxima tarde este jueves en La México”, concluyó el torero.