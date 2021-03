El recado de David de Miranda en Ubrique

La Gira de Reconstrucción 2020 concluyó este domingo en Ubrique. Ahora será tiempo para que las lumbreras del autonombrado gabinete de crisis del toreo y la Fundación Toro de Lidia den a conocer el balance económico de esta gira, sus cifras y lo más importante, el destino de estos dineros. A ver qué quieren reconstruir, cuándo, cómo y dónde. Y cuanto antes lo hagan, mejor.

Para este festejo que cerraba gira y abría temporada junto al de ayer, se anunció una corrida de Núñez del Cuvillo de buenas hechuras, escaso trapío y poco juego. El argumento de las hechuras y el comportamiento no se cumplió esta vez. Y ante ellos, un triunfador, David de Miranda, que más allá de las orejas cortadas hoy, ha lanzado un recado y un mensaje de reivindicación ante aquellos que, llegados los primeros carteles de plaza importante en este año, le han dejado fuera de ellos. La sabia nueva del toreo, con triunfos importantes ya en su bagaje, de nuevo ninguneados por el sistema. Y si no, echen un vistazo a los carteles que Sevilla presentó este viernes y vean lo que miran algunos por el futuro y relevo de la Fiesta. David de Miranda no está entre los cromos intercambiables y en la Maestranza, si finalmente hay toros, se lo perderán.

Abrió plaza un ‘cuvillo’ de pobre trapío al que lo costó fijarse en los engaños en los primeros tercios. Diego Urdiales se mostró muy firme con él durante toda la feria de muleta. No dudó cuando el toro se venía al cuerpo, tocando con exactitud para encauzar con mando las desiguales embestidas del animal. Protestaba al mando el toro y se lo pensaba mucho antes de tomar en engaño. El que no dudó fue el torero, de ahí el mérito y la solvencia del trasteo del riojano. Se rajó el toro y tuvo que concluir su faena Urdiales, que se atascó con la espada de muerte. Saludó pese a todo una ovación desde el tercio.

El tercero, con más cuerpo que cara, no regaló tampoco ni una embestida potable a Urdiales. Tuvo más movilidad que entrega el de Cuvillo, con el que el de Arnedo volvió a plantar cara con oficio y torería. No hubo faena artística, pero sí sometimiento y firmeza ante la aspereza del toro. Lo cazó al segundo intento toricida, aunque tuvo que refrendarlo después con el descabello. De nuevo fue ovacionado.

Las dos vueltas de campana que se pegó el primer toro del lote de David de Miranda se llevaron las fortalezas que tenía el toro. El palco, al igual que con el cuarto de ayer sábado, optó por aguantarlo en el ruedo. Muy sutíl se mostró el onubense con el inválido. Movió con suavidad la muleta y fue alargando poco a poco los viajes se su oponente. Mejor al natural, por donde llegaron los muletazos más empacados del conjunto. Pero el toro tenía las fuerzas mermadas y el combustible justo y la faena no alcanzó grandes cotas artísticas más allá de la férrea voluntad de David por agradar. Lo mejor llegó con el contundente volapié con el que finiquitó al de Cuvillo. Pese a la tardanza en caer, David fue premiado con una oreja.

El sexto derribó al caballo y apenas sangró en el tercio de varas. Llegó con vida al último tercio, embistiendo con claridad y clase a la muleta de David de Miranda, que lo cuajó por ambos pitones. Vertical el concepto, llevando templado y largo al ‘cuvillo’. Ligazón y ajuste tuvieron las series del torero de Trigueros. Llegaron las extemporáneas reclamaciones de indulto antes de que llegase el pinchazo que precedió a la estocada. Pero el puntillero levantó al toro en dos ocasiones, David falló con el descabello y, pese a todo, se le concedió una nueva oreja. El palco se despendoló del todo y concedió una más que generosa vuelta al ruedo al toro de Cuvillo.

FICHA DEL FESTEJO

Ubrique (Cádiz), domingo 14 de marzo de 2021. Gira de Reconstrucción. Tres cuartos del aforo permitido.

Toros de Núñez del Cuvillo, de terciadas hechuras y pobres cabezas. Conjunto xxx. Rajado el primero; un segundo inválido; bruto y áspero el tercero; noble y con clase el cuarto, 'Feriante' de nombre, que fue premiado con la vuelta al ruedo.

Diego Urdiales, saludos tras aviso y saludos tras aviso.

David de Miranda, oreja tras aviso y oreja tras aviso.