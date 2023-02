Ramón Valencia: “La feria por antonomasia”

Morante de la Puebla con seis tardes en la temporada, como era sabido, es el eje fundamental donde girará la temporada de toros de 2023 en la Maestranza, así lo anunció Ramón Valencia en el inicio del acto celebrado este mediodía en el Salón de Carteles de la plaza de toros de Sevilla.

Una multitudinaria rueda de prensa convertida en un acto social en la que acudieron autoridades y otras personalidades de la sociedad civil sevillana. El empresario estuvo acompañado por su hijo Ramón Valencia Canorea, consejero de la empresa Pagés.

Muy satisfecho de lo conseguido, Ramón Valencia, calificó la combinaciones como “carteles de lujo hechos a la altura de lo que merece Sevilla. Además, están en ellos lo mejor de los respectivos escalafones. La de Sevilla, este año, es la Feria, la feria por antonomasia, considerándola, además, una referencia para las ferias de temporada”.

Se refirió también a ese equilibrio necesario en las combinaciones de figuras, triunfadores y nuevos toreros, “creo que hemos conseguido la calidad necesaria en cada una de las combinaciones”. En su compromiso con la tauromaquia habló del aumento de un festejo con respecto al año anterior, apostando también por “una Feria de San Miguel con tres corridas de toros de auténtico lujo”.

Novilladas

Valencia Canorea enumeró estadísticas y habló de las novilladas. “Sesenta dosier ha recibido Pagés de novilleros dispuestos a ocupar un puesto en las novilladas programadas de abono. Quince han sido los elegidos para los 15 puestos de los cinco festejos programados, ya que un sexto festejo está destinado a la final del Circuito de Novilladas de la Junta de Andalucía y Fundación del Toro de Lidia. De total de los escogidos, cuatro pertenecen a Sevilla y su provincia, siete se presentan como novilleros con caballos y dos son extranjeros”.

Televisión

Antes de que se le preguntase confirmó, Ramón Valencia, ese acuerdo firmado por Pagés con la nueva plataforma televisiva OneToro, que será la que retrasmitirá la Feria de Abril y Feria de San Miguel durante los tres próximos años. “Doy las gracias a Movistar por lo bueno que ha hecho por la Fiesta en las últimas décadas, pero creemos que la nueva plataforma televisiva aportará una nueva forma para promocionar y difundir la tauromaquia, no sólo aquí, sino por todos los países interesados. Es una apuesta de futuro”.

Bono Cultural

Valencia Canorea se refirió a la sentencia del tribunal Supremo que dio vía libre a los jóvenes que deseen optar al “bono cultural” para la asistencia a los festejos taurinos. “Estamos tramitando con el Ministerio de Cultura la forma de que puedan optar a él. Cuando tengamos la conformidad se informará a través de nuestros medios de la manera de llevarlo a cabo para que dichos jóvenes puedan adquirir las localidades para los festejos en la Maestranza”.

Ausencias

Habló también el gerente de Pages de las ausencias. Dijo de Ángel Téllez, uno de los jóvenes triunfadores de la pasada temporada, que “no tenía un hueco adecuado para él”. Sin embargo, fue menos explícito en hablar de esos triunfadores que cortaron orejas en la corrida de “seis para seis” de la pasada temporada y que de nuevo se le ofrecía para esta feria la misma oportunidad.

Dijo Valencia que él nunca consideró esa corrida de la oportunidad, “esa denominación es cosa de los periodistas. Hay toreros con 16 años de alternativa que en su momento tuvieron la oportunidad. En esta ocasión yo no he podido dar una corrida con dos toros a los que cortaron oreja en la de la pasada feria. Hay otros toreros jóvenes que a criterio de esta empresa pueden tener futuro, y así lo hemos hecho. A ese señor (refiriéndose a Oliva Soto) se le ha ofrecido que repita en esta otra de seis, y ha dicho que no, y está en su derecho".