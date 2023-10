Rafael Jurado se convierte en el nuevo apoderado de Ruiz Muñoz

En la dehesa “Los Recitales” (Constantina) ha quedado cerrado el compromiso de apoderamiento de José Ruiz Muñoz por parte de Rafael Jurado.

"Ruiz Muñoz tiene el toreo que a mí me llena. Ante la cara del toro no puede esconder su ramalazo de genialidad", ha declarado Rafael Jurado refiriéndose a la fuerza de los genes del único sarmiento de Curro Romero, "un patrimonio al que la Fiesta no puede permitirse el lujo de prescindir. Además, está desarrollando una sobresaliente capacidad para entender a los animales. Estoy convencido de que 2024 puede ser clave en su carrera artística, y yo estoy aquí para ayudarle a cuajarse en un torero importante que pueda desarrollar toda su creatividad", concluye el nuevo apoderado.

Al apoderamiento de Rafael Jurado se suma el escritor Miguel Aranguren, que acompaña a José desde hace más de cinco años. "Rafa es la persona que necesita este torero", afirma Aranguren. "Es un aficionado de paladar fino, que apuesta por el toreo de calidad. Por otro lado, tiene el romanticismo de los antiguos taurinos y una exitosa carrera empresarial, con lo que puede brindarle a Ruiz Muñoz justo aquello que precisa para convertirse en un diestro al que los aficionados sigan de plaza en plaza".

Por su parte, Ruiz Muñoz afirma tras sellar el acuerdo que "Miguel Aranguren es un gran aficionado, consciente de que sus intereses laborales no están en la tauromaquia. Sin embargo, me ha acompañado en los momentos más difíciles. Y la aparición de Rafael Jurado llega en el momento clave. Me va a permitir trabajar con la paz de tener a mi lado una persona de mi entera confianza que vela por mis intereses y cree en mi proyecto".