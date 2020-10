El Puerto de Santa María acogerá el quinto festejo del II Certamen de Becerristas

La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’ ha dado a conocer la composición de los participantes en el quinto festejo del II Certamen de Becerristas que tendrá lugar el próximo sábado 17 de octubre en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María.

El cartel lo componen Juan Álvaro Casasola (E.T. Linense), Plata de Oliva (E.T. Antonio Osuna - Osuna), Yeray González (E.T. Ubrique), Álvaro Domínguez Losa ‘El Cumbreño’ (E.T. Rafael Ortega - San Fdo), Carlos Hernández (E.T. La Gallosina - El Pto. Sta. Mª.) y Pablo Mata (E.T. Écija).

Se lidiarán añojos de la ganadería de El Rodeo en un festejo que dará comienzo a las 17:00 horas.

El II Certamen de Becerristas se engloba dentro del proyecto 'Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2020’. El Certamen se inició el pasado sábado 19 de septiembre, en el Coso de Las Palomas (Algeciras), posteriormente el domingo 20, en doble sesión en el Coso del Pino (Sanlúcar de Barrameda)y el 12 de octubre, en el Coso de San Nicasio(Úbeda.)